NEWS

Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee abgesagt

Die Frauen-Abfahrt im Salzburger Land findet ohne zweite Übungsfahrt statt.

Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee abgesagt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Das für Freitag angesetzte zweite Training für die alpine Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zauchensee wurde abgesagt.

Die Gründe waren anhaltender Schneefall und eine große Schneemenge auf der Kälberloch-Piste. Die erste Übungsfahrt am Donnerstag fand wegen Windes im oberen Teil verkürzt statt.

Im Salzburger Land sind am Samstag (11:30 Uhr, Live Ticker>>>) eine Abfahrt und am Sonntag (12:00, Live Ticker>>>) ein Super-G geplant.

Mehr zum Thema

ÖSV-Frauen mischen bei verkürztem Abfahrtstraining vorne mit

ÖSV-Frauen mischen bei verkürztem Abfahrtstraining vorne mit

Ski Alpin
"Nicht am Limit": Vonn geht vor Olympia kein Risiko ein

"Nicht am Limit": Vonn geht vor Olympia kein Risiko ein

Ski Alpin
4
ÖSV-Comeback in Zauchensee

ÖSV-Comeback in Zauchensee

Ski Alpin
Liensberger: "Glaube daran, dass mich Situation stärker macht"

Liensberger: "Glaube daran, dass mich Situation stärker macht"

Ski Alpin
2
ORF verkündet Team für die Olympia-Übertragung

ORF verkündet Team für die Olympia-Übertragung

Olympia
12
"Gibt Gespräche": Riesenslalom-Klassiker vor Comeback im Weltcup?

"Gibt Gespräche": Riesenslalom-Klassiker vor Comeback im Weltcup?

Ski Alpin
1
Wird Weltcup-Kalender ausgedehnt? FIS-CEO will mehr Rennen

Wird Weltcup-Kalender ausgedehnt? FIS-CEO will mehr Rennen

Wintersport - Sonstiges
7
Kommentare

Kommentare

Altenmarkt-Zauchensee Ski-Weltcup in Altenmarkt-Zauchensee Ski-Weltcup Damen Abfahrts-Weltcup Abfahrt Wintersport Ski Alpin