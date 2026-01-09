Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee abgesagt

Das für Freitag angesetzte zweite Training für die alpine Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zauchensee wurde abgesagt.

Die Gründe waren anhaltender Schneefall und eine große Schneemenge auf der Kälberloch-Piste. Die erste Übungsfahrt am Donnerstag fand wegen Windes im oberen Teil verkürzt statt.

Im Salzburger Land sind am Samstag (11:30 Uhr, Live Ticker>>>) eine Abfahrt und am Sonntag (12:00, Live Ticker>>>) ein Super-G geplant.