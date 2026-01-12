NEWS

Verletzungspech! Schweizer Skifahrerin gibt Karriereende bekannt

Die Riesentorlauf-Spezialistin musste in ihrer Karriere bereits vier Kreuzbandrisse verkraften. Jetzt zieht sie einen Schlussstrich.

Rücktritt im alpinen Ski-Weltcup!

Die Schweizer Skifahrerin Andrea Ellenberger beendet ihre aktive Karriere. Das gab die 32-Jährige am Sonntagabend in einem emotionalen Instagram-Statement bekannt.

"Ich habe 20 Jahre mein ganzes Herz dem Skifahren gewidmet. Jetzt sage ich auf Wiedersehen", beginnt Ellenberger mit ihrem Statement.

Vier Kreuzbandrisse

Grund für die Entscheidung sind die vielen Verletzungen, die die Riesentorlauf-Spezialistin in ihrer Karriere durchmachen musste. Seit ihrem Beinbruch im Dezember 2024 konnte die Schweizerin kein Rennen mehr bestreiten.

In der Zwischenzeit wurde am anderen Bein zudem ein Kreuzbandriss inklusive eines beschädigten Meniskus festgestellt. Es ist bereits der vierte ihrer Karriere. Dadurch wäre eine Rückkehr frühestens übernächste Saison realistisch gewesen.

Zweimal auf Rang elf

"Rational konnte ich den Gedanken an den Rücktritt schnell zulassen. Doch mein Sportlerherz brauchte länger, um ihn mitzutragen. Ich habe mir Zeit genommen, um diesen Entscheid nicht aus Enttäuschung oder Schmerz, sondern aus innerer Klarheit zu treffen", so Ellenberger.

Insgesamt 54 Mal stand die 32-Jährige im Weltcup am Start. Ihre besten Platzierungen waren zwei elfte Plätze in Sölden 2019 und am Kronplatz 2020.

