Nach Comeback: Max Franz verpasst Lauberhorn-Abfahrt verletzt

Kurz vor Weihnachten kehrte Max Franz nach einer langen Verletzungspause in den Weltcup zurück.

Der Kärntner ging am 20. Dezember letzten Jahres bei der Gröden-Abfahrt an den Start. Franz schied zwar aus, für ihn war das Comeback dennoch ein Erfolgserlebnis.

Im November 2022 hatte er beim Abfahrtstraining in Copper Mountain komplizierte Knochenbrüche an beiden Beinen erlitten. In den letzten Jahren kämpfte er sich in den Weltcup zurück.

Nun muss der 36-Jährige allerdings wieder aussetzen. Laut Cheftrainer Marco Pfeifer hat er sich im Super-G-Training verletzt. "Bei einem Schlag ist es wieder akut geworden mit seiner Sprunggelenksverletzung. Er muss jetzt ein bisschen pausieren", so Pfeiffer gegenüber dem "ORF".

Damit wird Franz die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen am Samstag (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) verpassen. Auch für Kitzbühel Ende Jänner dürfte er ausfallen.

Felix Hacker in Wengen schon wieder dabei

Ein Blitz-Comeback gibt es dafür bei Felix Hacker. Der Kärntner riss sich Anfang 2025 in Kitzbühel das Kreuzband. Kurz nach seinem Comeback verletzte er sich im Dezember letzten Jahres am Meniskus.

Der 26-Jährige verzichtete auf eine Operation und wurde konservativ behandelt. So ist ein Start am kommenden Wochenende in Wengen möglich.

"Beim Training ist er auf Ski gestanden, es hat gut funktioniert. Wir sind auch eine super Ski-Quali gefahren und andere Sachen, wo er gut dabei war. Felix Hacker hat Potenzial im Speed und ich freue mich natürlich, wenn er in Wengen zurück ist", sagt Pfeifer.