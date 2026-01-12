Am Dienstag steht bei den Frauen in Flachau der siebente Weltcup-Slalom der laufenden Saison auf dem Programm (ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mikaela Shiffrin (5 Slalom-Siege) und Camille Rest (1) dominieren aktuell den Technik-Bewerb. Nach Weltcup-Punkten ist Katharina Truppe momentan die beste Österreicherin.

Truppe startet mit Nummer 2

Die Kärntnerin startet als Zweite hinter Wendy Holdener. Rast hat die Startnummer sechs, gleich darauf folgt Shiffrin mit der sieben.

Katharina Huber ist die zweite Österreicherin (15). Danach kommen Katharina Gallhuber (20), Lisa Hörhager (24) und Natalie Falch (28). Leonie Raich hat die Startnummer 52, Franziska Gritsch die 55 und die letzte ÖSV-Sportlerin ist Valentina Rings-Wanner mit der 62.