NEWS

Startliste für den Slalom der Frauen in Flachau

Acht Österreicherinnen sind beim Nachtslalom auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke im Einsatz. Die Startliste im Überblick:

Startliste für den Slalom der Frauen in Flachau Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Dienstag steht bei den Frauen in Flachau der siebente Weltcup-Slalom der laufenden Saison auf dem Programm (ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mikaela Shiffrin (5 Slalom-Siege) und Camille Rest (1) dominieren aktuell den Technik-Bewerb. Nach Weltcup-Punkten ist Katharina Truppe momentan die beste Österreicherin.

Truppe startet mit Nummer 2

Die Kärntnerin startet als Zweite hinter Wendy Holdener. Rast hat die Startnummer sechs, gleich darauf folgt Shiffrin mit der sieben.

Katharina Huber ist die zweite Österreicherin (15). Danach kommen Katharina Gallhuber (20), Lisa Hörhager (24) und Natalie Falch (28). Leonie Raich hat die Startnummer 52, Franziska Gritsch die 55 und die letzte ÖSV-Sportlerin ist Valentina Rings-Wanner mit der 62.

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

ÖSV-Frauen wollen bei Flachau-Slalom "dritte Kraft" sein

ÖSV-Frauen wollen bei Flachau-Slalom "dritte Kraft" sein

2
Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio

Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio

Ski Alpin
Verletzungspech! Schweizer Skifahrerin gibt Karriereende bekannt

Verletzungspech! Schweizer Skifahrerin gibt Karriereende bekannt

Ski Alpin
1
Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz

Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz

Ski Alpin
11
Feller Fünfter bei Rassats Sieg im Adelboden-Slalom

Feller Fünfter bei Rassats Sieg im Adelboden-Slalom

Ski Alpin
13
Nach Comeback: Max Franz verpasst Lauberhorn-Abfahrt verletzt

Nach Comeback: Max Franz verpasst Lauberhorn-Abfahrt verletzt

Ski Alpin
1
Ski-Star geht in Wengen nicht an den Start

Ski-Star geht in Wengen nicht an den Start

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Slalom Slalom-Weltcup Leonie Raich Franziska Gritsch Camille Rast Mikaela Shiffrin Flachau Natalie Falch Lisa Hörhager Katharina Gallhuber Katharina Huber Katharina Truppe ÖSV-Skiteam