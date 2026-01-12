NEWS

Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio

Alle Startzeiten im Weltcup in dieser Woche in Wengen, Flachau & Tarvisio. Hier findest du den kompletten Zeitplan für die Rennen der Frauen und Männer.

Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio Foto: © GEPA
Es wartet eine intensive Weltcup-Woche auf uns. Damit du bei allen Entscheidungen der Frauen und Männer live dabei bist, haben wir hier alle Renn-Termine im Überblick.

Dienstag: Flutlicht-Spektakel in Flachau

Den Auftakt machen die Frauen bereits am Dienstagabend (13. Jänner). Beim legendären Nachtslalom in Flachau geht es auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke um den Titel der "Snow Space Salzburg Princess“.

Die Entscheidung unter Flutlicht zählt jährlich zu den stimmungsvollsten Terminen im Jänner-Kalender.

Wochenende im Zeichen der Lauberhornrennen

Ab Freitag verlagert sich das Geschehen für die Männer nach Wengen, wo am Lauberhorn die Klassiker im Super-G, in der Abfahrt und im Slalom anstehen.

Zeitgleich bestreiten die Frauen ihre Speed-Bewerbe im italienischen Tarvisio mit einer Abfahrt am Samstag und einem Super-G am Sonntag.

Das Renn-Programm dieser Weltcup-Woche:

Datum

Ort

Disziplin

Startzeit

13.01.

Flachau (D)

Slalom (1. DG)

17:45 Uhr

Flachau (D)

Slalom (2. DG)

20:45 Uhr

16.01.

Wengen (H)

Super-G

12:30 Uhr

17.01.

Tarvisio (D)

Abfahrt

10:45 Uhr

Wengen (H)

Abfahrt

12:30 Uhr

18.01.

Wengen (H)

Slalom (1. DG)

10:15 Uhr

Tarvisio (D)

Super-G

11:15 Uhr

Wengen (H)

Slalom (2. DG)

13:15 Uhr

