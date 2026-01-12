Datum
Ort
Disziplin
Startzeit
13.01.
Flachau (D)
Slalom (1. DG)
17:45 Uhr
Flachau (D)
Slalom (2. DG)
20:45 Uhr
16.01.
Wengen (H)
Super-G
12:30 Uhr
17.01.
Tarvisio (D)
Abfahrt
10:45 Uhr
Wengen (H)
Abfahrt
12:30 Uhr
18.01.
Wengen (H)
Slalom (1. DG)
10:15 Uhr
Tarvisio (D)
Super-G
11:15 Uhr
Wengen (H)
Slalom (2. DG)
13:15 Uhr
Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio
Alle Startzeiten im Weltcup in dieser Woche in Wengen, Flachau & Tarvisio. Hier findest du den kompletten Zeitplan für die Rennen der Frauen und Männer.
Es wartet eine intensive Weltcup-Woche auf uns. Damit du bei allen Entscheidungen der Frauen und Männer live dabei bist, haben wir hier alle Renn-Termine im Überblick.
Dienstag: Flutlicht-Spektakel in Flachau
Den Auftakt machen die Frauen bereits am Dienstagabend (13. Jänner). Beim legendären Nachtslalom in Flachau geht es auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke um den Titel der "Snow Space Salzburg Princess“.
Die Entscheidung unter Flutlicht zählt jährlich zu den stimmungsvollsten Terminen im Jänner-Kalender.
Wochenende im Zeichen der Lauberhornrennen
Ab Freitag verlagert sich das Geschehen für die Männer nach Wengen, wo am Lauberhorn die Klassiker im Super-G, in der Abfahrt und im Slalom anstehen.
Zeitgleich bestreiten die Frauen ihre Speed-Bewerbe im italienischen Tarvisio mit einer Abfahrt am Samstag und einem Super-G am Sonntag.