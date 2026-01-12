Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio

Es wartet eine intensive Weltcup-Woche auf uns. Damit du bei allen Entscheidungen der Frauen und Männer live dabei bist, haben wir hier alle Renn-Termine im Überblick.

Dienstag: Flutlicht-Spektakel in Flachau

Den Auftakt machen die Frauen bereits am Dienstagabend (13. Jänner). Beim legendären Nachtslalom in Flachau geht es auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke um den Titel der "Snow Space Salzburg Princess“.

Die Entscheidung unter Flutlicht zählt jährlich zu den stimmungsvollsten Terminen im Jänner-Kalender.

Wochenende im Zeichen der Lauberhornrennen

Ab Freitag verlagert sich das Geschehen für die Männer nach Wengen, wo am Lauberhorn die Klassiker im Super-G, in der Abfahrt und im Slalom anstehen.

Zeitgleich bestreiten die Frauen ihre Speed-Bewerbe im italienischen Tarvisio mit einer Abfahrt am Samstag und einem Super-G am Sonntag.

Das Renn-Programm dieser Weltcup-Woche: