Ski Alpin heute: Slalom der Frauen in Flachau

Mit Spannung wird der Frauen Slalom in Flachau erwartet, wo Shiffrin mal wieder die große Favoritin ist. LIVE-Infos:

Ski Alpin heute: Slalom der Frauen in Flachau Foto: © GEPA
Mit großer Spannung wird der Frauen-Slalom in der Flachau erwartet (ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Katharina Truppe (Bild) wurde beim letzten Slalom der Saison in Kranjska Gora Fünfte und damit beste Österreicherin. Allerdings hatte Truppe bereits über zwei Sekunden Rückstand auf die Siegerin.

Katharina Huber beendete das Rennen auf Rang 16, Kathi Gallhuber wurde 21.

In Kranjska Gora gewonnen hat die Schweizerin Camille Rast, vor Mikaela Shiffrin und der dritten Wendy Holdener (SUI).

Im Slalom-Weltcup führt derzeit die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin souverän vor Camille Rast (SUI) und Lara Colturi (ALB).

