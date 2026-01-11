NEWS

Absage! Kein Super-G der Frauen in Zauchensee

Das zweite Heimrennen für die ÖSV-Frauen muss wetterbedingt abgesagt werden.

Absage! Kein Super-G der Frauen in Zauchensee Foto: © GEPA
Der für Sonntag geplante Super-G der Frauen in Altenmarkt-Zauchensee kann nicht stattfinden.

Das Rennen muss aufgrund des starken Schneefalls in der Nacht sowie starkem Wind im oberen Streckenbereich abgesagt werden.

"Wir haben in der Früh leider schon feststellen müssen, dass der Schneefall in der Nacht nicht wie prognostiziert aufgehört hat. Es hat bis in die Morgenstunden geschneit, die 40 cm Schnee waren dann unmöglich zu bewältigen", sagt Michael Walchhofer vom lokalen Organisationskomittee. "Die Sicherheit geht vor, das hat oberste Priorität und war dann auch der Grund für die Absage."

Hütter & Co. wird Chance auf Revanche genommen

Die ÖSV-Athletinnen überraschte die Absage beim Frühstück.

"Es ist schon bitter. Wir wollten einfach in die Revanche gehen, so lassen wir uns das daheim nicht gefallen. Jetzt müssen wir uns das für nächste Woche aufbehalten", sagt Conny Hütter in Hinblick auf die Abfahrts-Pleite des ÖSV-Teams am Vortag.

Für die Speed-Asse geht es bereits in der kommenden Woche mit einem Super-G und einer Abfahrt in Tarvisio weiter. Fortgesetzt wird der Frauen-Weltcup am Dienstag mit einem Nachtslalom in Flachau.

