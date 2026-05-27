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Ski-Olympiasieger ist erstmals Vater geworden

Der Schweizer darf sich über die Geburt einer Tochter freuen.

Ski-Olympiasieger ist erstmals Vater geworden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Erfreuliche Nachrichten im Hause Meillard!

Slalom-Olympiasieger Loic Meillard und seine frisch vermählte Frau Zoe Chastan sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das teilen die beiden über Instagram mit.

Unter dem Posting drücken auch einige Ski-Kollegen, wie Atle Lie McGrath, Corinne Suter und Julia Scheib ihre Glückwünsche aus.

Meillard feiert damit ein weiteres Highlight in diesem Jahr. Nachdem der Schweizer bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina einen kompletten Medaillensatz abräumte, feierte er erst vor wenigen Wochen seine Hochzeit.

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