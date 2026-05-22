Vlhova will mit einem Österreicher zurück an die Weltspitze

Über zwei Jahre ist es her, dass sich Petra Vlhova bei einem Sturz schwer am Knie verletzt hat.

Im Januar 2024 stürzte die Slowakin ausgerechnet bei ihrem Heimrennen in Jasna und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Es folgten zwei Operationen und eine lange Leidenszeit samt Rückschlägen.

Bei den Olympischen Spielen in Cortina im Februar feierte Vlhova ihr Renncomeback. Im kommenden Winter will die 30-Jährige auch wieder im Weltcup am Start stehen.

Dabei helfen soll ihr ein Österreicher: Wie Vlhova auf Instagram verkündet, ist Mario Rafetzeder ab sofort Teil ihres Trainerteams.

Rafetzeder war zuletzt erfolgreicher Cheftrainer der finnischen Männer. In der Vergangenheit betreute er unter anderem auch die Schweizer Skicrosser.

Vlhova: Rafetzeder ist "der richtige Leader"

"Ich bin glücklich, dass ich mein Team wieder aufbauen und mich mit den engsten Menschen umgeben kann, mit denen ich um die Rückkehr in den Weltcup kämpfen werde. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Leuten in meinem Team und glaube, dass Mario der richtige Leader ist, der uns alle wieder zu voller Konkurrenzfähigkeit mit den besten Skifahrerinnen der Welt führen wird", schreibt Vlhova.

Rafetzeder erklärt gegenüber "denniksport.sk": "Ich danke dem Ski Team Petra Vlhová für die Möglichkeit, Teil dieses Teams zu sein. Eines Teams, das bereits große Erfolge erreicht hat. Ich schätze es sehr, Petra auf ihrem Weg zurück an die absolute Weltspitze unterstützen zu dürfen. Vor uns liegt viel systematische Arbeit und viele neue Chancen. Ich glaube, dass wir diese mit der Unterstützung unseres gesamten Teams und der großartigen slowakischen Fans Schritt für Schritt nutzen werden. Drückt uns die Daumen."