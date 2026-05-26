USA USA USA
Österreich Österreich AUT
Endstand
4:1
2:0 , 2:1 , 0:0
  • Connor Clifton
  • Ryan Ufko
  • Paul Cotter
  • Matthew Tkachuk
  • Simeon Schwinger
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Titelverteidiger USA beendet Viertelfinal-Traum des ÖEHV-Teams

Die Weltmeisterschaft in Zürich endet auf dem sechsten Tabellenplatz der Gruppe A. Ein früher Doppelschlag des Gegners stellt die Weichen auf Heimfahrt.

Titelverteidiger USA beendet Viertelfinal-Traum des ÖEHV-Teams Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Eishockey-Nationalteam kann den Viertelfinal-Einzug bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich nicht wiederholen.

Beim entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen die USA gibt es anstelle des benötigten Sieges eine 1:4-Niederlage.

Der Titelverteidiger und Olympiasieger agiert nicht fehlerfrei, kann aber sein offensives Übergewicht durch einen frühen Doppelschlag durch Clifton (6.) und Ufko (7.) binnen 45 Sekunden im Startdrittel ummünzen.

Spätestens, als auch der Start ins Mitteldrittel danebengeht und das 3:0 durch Cotter nach 67 Sekunden fällt, schwindet die Hoffnung. Auf Tkachuks viertes Tor (32./PP) gibt es eine Antwort, Simeon Schwinger erzielt das österreichische Tor (37.).

Damit endet die WM für das ÖEHV-Team (9 Punkte) auf dem sechsten Gruppenplatz. Zwei Punkte fehlen auf die USA, die den vierten und letzten Viertelfinal-Platz belegen, und einer auf Deutschland, das ebenfalls in der Vorrunde scheitert.

Nach hinten ist der Abstand zu Ungarn (3 Punkte) und Absteiger Großbritannien (3) dafür deutlich.

Neben den USA ziehen die Schweiz, Finnland und Lettland aus Gruppe A ins Viertelfinale ein. Den Gruppensieg machen sich der Gastgeber und die Finnen im Abendspiel untereinander aus.

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