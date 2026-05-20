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Nächster Norweger setzt künftig auf Van Deer

Neben Grahl-Madsen wird künftig auch ein weiterer klingender Namen auf Van-Deer-Skiern unterwegs sein.

Nächster Norweger setzt künftig auf Van Deer Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1
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Nächster Neuzugang bei Van Deer!

Nachdem am Mittwoch bereits der Wechsel von Hans Grahl-Madsen in Hirschers Team bekannt gegeben wurde, verkündet die Marke nun das nächste neue Mitglied.

Eirik Hystad Solberg wird künftig auch auf dieser Skimarke unterwegs sein. Zuvor vertraute der Norweger auf Fischer.

Der Technikspezialist kam in dieser Saison immer besser in Form, viermal erreichte er die Top Ten, bei den Olympischen Spielen wurde er im Slalom Siebter. Der erst 23-Jährige gilt als große Zukunftshoffnung.

Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest

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