Eishockey-WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

Die Eishockey-A-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz statt.

Neben dem ÖEHV-Nationalteam, welches sich in Gruppe A mit einigen Hochkarätern messen wird, verspricht auch Gruppe B spannende Duelle.

So tritt dort etwa Vize-Olympiasieger Kanada an. Auch Schweden, bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr Bronzemedaillengewinner, genauso wie der WM-Vierte Dänemark scheinen im Tableau der Gruppe B auf.

Außerdem trifft Kanada auf Tschechien, Italien, die Slowakei und Slowenien.

Die Gruppenphase wird bis zum 26. Mai ausgespielt. Ab 28. Mai startet das Viertelfinale, für das man sich mit einem Platz unter den besten vier Nationen der Gruppe qualifiziert.

Die Tabelle der Gruppe B: