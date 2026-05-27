Sweep! Golden Knights fegen Colorado Avalanche weg

Die Vegas Golden Knights sweepen Colorado Avalanche im Western Conference Finale mit 4:0 und ziehen damit ins Stanley Cup Finale ein.

Das Team von Head Coach John Tortorella zeigt in Spiel vier eine souveräne Leistung und gewinnt mit 2:1.

Stone schiebt in der fünften Spielminute zum 1:0 ein (5.). Im Mitteldrittel hält Avalanche-Torhüter Blackwood sein Team mit Top-Paraden im Spiel.

Im Schlussdrittel gibt es dann die Vorentscheidung: Smith erhöht auf 2:0 (55.). Die Gäste kommen durch einen Landeskog-Treffer zwar nochmal heran (59.), dieser ist am Ende aber zu wenig.

Drittes Finale seit 2017

Die Golden Knights erreichen damit zum dritten Mal in ihrer neunjährigen Franchise-Geschichte das Stanley Cup Finale.

Im Eastern Conference Finale führen die Carolina Hurricanes in der Serie mit 2:1 gegen die Montreal Canadiens.