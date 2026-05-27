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Mark Stone
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Cole Smith
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Gabriel Landeskog
Sweep! Golden Knights fegen Colorado Avalanche weg
Die Vegas Golden Knights stehen nach einem Sweep gegen die Colorado Avalanche im Finale des Stanley Cups.
Die Vegas Golden Knights sweepen Colorado Avalanche im Western Conference Finale mit 4:0 und ziehen damit ins Stanley Cup Finale ein.
Das Team von Head Coach John Tortorella zeigt in Spiel vier eine souveräne Leistung und gewinnt mit 2:1.
Stone schiebt in der fünften Spielminute zum 1:0 ein (5.). Im Mitteldrittel hält Avalanche-Torhüter Blackwood sein Team mit Top-Paraden im Spiel.
Im Schlussdrittel gibt es dann die Vorentscheidung: Smith erhöht auf 2:0 (55.). Die Gäste kommen durch einen Landeskog-Treffer zwar nochmal heran (59.), dieser ist am Ende aber zu wenig.
Drittes Finale seit 2017
Die Golden Knights erreichen damit zum dritten Mal in ihrer neunjährigen Franchise-Geschichte das Stanley Cup Finale.
Im Eastern Conference Finale führen die Carolina Hurricanes in der Serie mit 2:1 gegen die Montreal Canadiens.