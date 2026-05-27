Ein unverhoffter Scoringausbruch mit sechs Punkten, auch nach dem Motto: "Wir nehmen alles – Eigentore und Empty Netter". Nicht nur punktemäßig eine starke WM, lediglich im PK schien er mit Biber öfters bei Gegentoren am Eis zu stehen. Physisch starke Defensiv-Defender wie er werden im Ausland mehr geschätzt als hier, könnte früher oder später auch wieder wechseln.

Dominic Hackl

Mit 29 Jahren seine zweite A-WM und die bestritt er unaufgeregt und mit solidem Körperspiel. Das Gleiche galt für seine Saison bei den Vienna Capitals, er profitierte davon, dass er endlich einmal ohne Verletzungen davonkam. Defensiv-Defender mit Size, bringt die Scheibe unter Druck auch weiter. Wurde während des Turniers kaum erwähnt, was beweist, dass er seine Rolle gut ausfüllte.

David Maier

Hatte eine Saison mit Verletzungen und hat auch schon bessere WMs gespielt. Ein paar Fehler in engen Situationen. Graz wird ein Neubeginn für ihn, er braucht jetzt einen guten Sommer. Sein Faible für Faustkämpfe, das er über die Jahre entwickelt hat, ist bei einer WM nicht gefragt, sein Spiel mit der Scheibe sollte dagegen wieder besser werden.

Ramon Schnetzer

Kann sich mit guter Fußarbeit in engen Lagen behaupten, die Scheibe aus dem Verkehr rauskitzeln, ohne große offensive Akzente zu setzen. Verteidigt eher mit Beinen und Stock als mit großer Gewalt. Absolut ok, ohne groß aufzufallen.

Paul Stapelfeldt

Kann seine eisläuferischen Schwächen (bei fast 2 Metern klar) meist noch mit einem züngelnden Stock ausgleichen, sollte aber auch nicht zu frontal in Zweikämpfe gehen. Stoppelte irgendwie zwei Assists zusammen, aber natürlich kein Offensivfaktor. Seine Reichweite tut dem Team weiter gut, jedoch mit der geringsten Eiszeit unter den Defendern.

Dominic Zwerger

Der Kopftreffer gegen Lettland tat ihm schon nicht gut, verletzte sich gegen Finnland dann an der Schulter. Kann Pässe durch den Schlägerwald spielen, wie gegen Lettland auch Goalies mit seinem Schuss überwältigen. In der Toplinie immer ein Offensivfaktor, schade, dass er sich erst relativ spät in seiner Karriere um eine bessere körperliche Verfassung gekümmert hat.

Benjamin Nissner

Gottseidank dauerte seine Auszeit vom Team nur ein Jahr, nicht nur wegen der Center-Not brauchte ihn das Team wie ein Stück Brot. Starker Zwei-Weg-Center, kann F1 sein und Sekunden später hart vor dem eigenen Tor arbeiten. Auch immer ein Offensivfaktor in der Paradelinie.