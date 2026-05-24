Zwei ÖSV-Talente fahren künftig für Hirscher

Van Deer Red Bull Sports füllt seinen Talente-Pool weiter fleißig auf.

Wie die "Krone" berichtet, setzen mit Hannah Embacher und Lea Unger zukünftig zwei Salzburger Ski-Talente auf die Ski des achtfachen Gesamtweltcupsiegers.

Beide sind noch weit vom Weltcup entfernt, zählen jedoch zu den größten ÖSV-Talenten ihrer Altersklasse und haben bei Van Deer einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf Verlängerung unterschrieben.

Fokus liegt nicht auf Ergebnissen

Embacher ist 17 Jahre alt, bestritt vergangene Saison meist FIS-Rennen und steht neuerdings im ÖSV-C-Kader.

Unger zählt im 2010er-Jahrgang zu den besten Läuferinnen, in der Schülerrangliste ist sie im Slalom, dem Riesentorlauf und im Super-G die Nummer eins Österreichs.

"Uns ist bewusst, dass es am Ende nicht alle bis in den Weltcup schaffen. Genau deshalb liegt unser Fokus nicht ausschließlich auf dem Ergebnis, sondern vor allem auf dem Weg dorthin", wird Rennchef Toni Giger zitiert.

Mehrere Weltcup-Läufer neu dabei

Zwar verlor Van Deer in diesem Jahr Henrik Kristoffersen an Head, dafür konnte man mit Paula Moltzan in diesem Frühling eine der besten Technik-Spezialistinnen des Frauen-Weltcups für sich gewinnen.

Zudem holte man unter anderem die baltischen Weltcup-Läufer Andrej Drukarov und Tormis Laine neu ins Boot.

Kurz darauf wurden auch die norwegischen Weltcup-Talente Hans Grahl-Madsen und Eirik Hystad Solberg vorgestellt.