Die Viertelfinal-Paarungen der Eishockey-WM
Nach der Gruppenphase stehen die vier Duelle fest. Es gibt ein großes Überraschungsteam.
Die Viertelfinal-Duelle der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz stehen fest - leider ohne österreichische Beteiligung.
Gastgeber Schweiz bekommt es als Sieger der Gruppe A mit den überraschend schwachen Schweden zu tun, die in Gruppe B nur auf dem vierten Platz landen.
Kanada führt die Gruppe B an und bekommt zur "Belohnung" schon im Viertelfinale die Revanche für das Olympia-Finale gegen die USA.
Norwegen, das sich als Überraschungs-Zweiter nur Kanada geschlagen geben musste, trifft auf Lettland und hat damit sogar realistische Aussichten auf ein Halbfinale.
Finnland trifft als Zweiter der Gruppe A auf Tschechien, den Dritten der Gruppe B.
Nach den Viertelfinali, die allesamt am Donnerstag ausgetragen werden, werden die Teams für die Halbfinal-Paarungen neu gesetzt.