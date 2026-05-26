Die Viertelfinal-Duelle der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz stehen fest - leider ohne österreichische Beteiligung.

Gastgeber Schweiz bekommt es als Sieger der Gruppe A mit den überraschend schwachen Schweden zu tun, die in Gruppe B nur auf dem vierten Platz landen.

Kanada führt die Gruppe B an und bekommt zur "Belohnung" schon im Viertelfinale die Revanche für das Olympia-Finale gegen die USA.

Norwegen, das sich als Überraschungs-Zweiter nur Kanada geschlagen geben musste, trifft auf Lettland und hat damit sogar realistische Aussichten auf ein Halbfinale.

Finnland trifft als Zweiter der Gruppe A auf Tschechien, den Dritten der Gruppe B.

Nach den Viertelfinali, die allesamt am Donnerstag ausgetragen werden, werden die Teams für die Halbfinal-Paarungen neu gesetzt.

Die Viertelfinal-Paarungen der Eishockey-WM in der Schweiz im Überblick:

Schweiz - Schweden

Norwegen - Lettland

Kanada - USA

Finnland - Tschechien