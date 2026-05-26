Anständiger WM-Abschied: "Bleiben wir am Boden"

Nach sieben Minuten war der Traum vom erneuten Viertelfinale bei der Eishockey-Weltmeisterschaft schon in weite Ferne gerückt. Zu diesem Zeitpunkt führte die USA bereits 2:0.

Es folgte ein respektabler Abschluss für das ÖEHV-Team und am Ende "nur" ein 1:4 gegen den Titelverteidiger, der sich damit noch das letzte Ticket für die K.o.-Spiele schnappte.

Aber letztlich war der Klassenunterschied eben zu groß, um für die faustdicke Überraschung zu sorgen.

"Wir haben in den ersten fünf Minuten gut dagegengehalten, bis wir das erste Tor bekommen haben. Gegen eine Mannschaft mit so vielen ausgezeichneten Spielern braucht es eine absolut perfekte Partie. Da darf kein Fehler passieren. Es hat heute leider nicht alles gestimmt, aber die Mannschaftsleistung war trotzdem okay", hakte Thimo Nickl den letzten Auftritt im "ORF" ab.

"Jeder hat alles gegeben und sich für die Mannschaft reingehauen, da können wir trotzdem zufrieden sein."

Nicht das nötige Spielglück

Mario Huber beklagte nach einem guten Start den "Dämpfer", aber "es waren noch 50 Minuten zu spielen. Wir haben es nicht mehr hundertprozentig geschafft, auf die Höhe zu kommen."

Wenn der "eine oder andere Bounce" zugunsten der Österreicher gefallen wäre, "sage ich nicht, dass wir das Spiel gewinnen, aber dann sind wir vielleicht besser drin. Denn einem Rückstand nachzulaufen, ist immer schwierig."

Und Peter Schneider wies darauf hin, dass sich ein Niveauunterschied am Eis oft anders anfühlt, als von außen betrachtet: "Es sind immer irgendwelche Schläger dazwischen. Man hat ganz wenig Zeit. Es ist ein ganz anderes Verteidigen auf dem Level, das sie haben."

Nur das i-Tüpfelchen fehlte

Der Teamchef war froh über eine "anständige Verabschiedung" speziell im letzten Drittel, als nichts mehr zugelassen wurde.