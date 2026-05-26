Makellos! Eidgenossen gewinnen Showdown um den Gruppensieg

Die Schweiz zieht ohne Punktverlust ins Viertelfinale der Heim-Weltmeisterschaft ein. Im Showdown um den Sieg in Österreich-Gruppe A gelingt den Eidgenossen ein 4:2 gegen Finnland.

Das Spiel wiegt Hin und Her: Biasca bringt die Schweiz bereits nach 40 Sekunden in Front, Jäger legt früh nach (4.).

Im Mitteldrittel gelingt den Finnen aber durch einen Doppelpack von Barkov (33., 36.) der Ausgleich, der bis in die Schlussphase hält. Erst dann sorgen erneut Jäger (57./PP) und Hischier mit dem Empty Netter (60.) für die Entscheidung.

Die Schweiz wird im Viertelfinale damit auf die Schweden treffen, die sich als Vierter der Gruppe B erst am letzten Spieltag mit einem 4:2 über die Slowakei unter die letzten Acht retten.

Tschechien vergibt 2:0 gegen Kanada

Finnland trifft auf Tschechien, die gegen Kanada eine 2:0-Führung aus der Hand geben und sich nach dem 2:3 als Dritter der Gruppe B einreihen müssen.

Alscher (7.) und Kubalik (29.) stellen die Weichen auf eine Überraschung, die Celebrini (35., 48.) und Tavares (50.) noch verhindern.

Kanada trifft als Gruppensieger auf die USA.