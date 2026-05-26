Schweiz Schweiz SUI
Finnland Finnland FIN
Endstand
4:2
2:0 , 0:2 , 2:0
  • Attilio Biasca
  • Ken Jager
  • Ken Jager
  • - -
  • Aleksander Barkov
  • Aleksander Barkov
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Makellos! Eidgenossen gewinnen Showdown um den Gruppensieg

Die Schweiz biegt Finnland im letzten Spiel der Gruppe A im Finish und holt das Punktemaximum. Kanada dreht das Duell mit Tschechien noch.

Makellos! Eidgenossen gewinnen Showdown um den Gruppensieg Foto: © IMAGO / justpictures.ch
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Schweiz zieht ohne Punktverlust ins Viertelfinale der Heim-Weltmeisterschaft ein. Im Showdown um den Sieg in Österreich-Gruppe A gelingt den Eidgenossen ein 4:2 gegen Finnland.

Das Spiel wiegt Hin und Her: Biasca bringt die Schweiz bereits nach 40 Sekunden in Front, Jäger legt früh nach (4.).

Im Mitteldrittel gelingt den Finnen aber durch einen Doppelpack von Barkov (33., 36.) der Ausgleich, der bis in die Schlussphase hält. Erst dann sorgen erneut Jäger (57./PP) und Hischier mit dem Empty Netter (60.) für die Entscheidung.

Die Schweiz wird im Viertelfinale damit auf die Schweden treffen, die sich als Vierter der Gruppe B erst am letzten Spieltag mit einem 4:2 über die Slowakei unter die letzten Acht retten.

Tschechien vergibt 2:0 gegen Kanada

Finnland trifft auf Tschechien, die gegen Kanada eine 2:0-Führung aus der Hand geben und sich nach dem 2:3 als Dritter der Gruppe B einreihen müssen.

Alscher (7.) und Kubalik (29.) stellen die Weichen auf eine Überraschung, die Celebrini (35., 48.) und Tavares (50.) noch verhindern.

Kanada trifft als Gruppensieger auf die USA.

Mehr zum Thema

Anständiger WM-Abschied: "Bleiben wir am Boden"

Anständiger WM-Abschied: "Bleiben wir am Boden"

Eishockey WM
6
Titelverteidiger USA beendet Viertelfinal-Traum des ÖEHV-Teams

Titelverteidiger USA beendet Viertelfinal-Traum des ÖEHV-Teams

Eishockey WM
34
Eishockey-WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

Eishockey-WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

Eishockey WM
Eishockey-WM 2026: Tabelle der Gruppe A mit Österreich

Eishockey-WM 2026: Tabelle der Gruppe A mit Österreich

Eishockey WM
14
Eishockey-WM LIVE: USA - Österreich um Viertelfinal-Einzug

Eishockey-WM LIVE: USA - Österreich um Viertelfinal-Einzug

Eishockey WM
8
Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Dienstag

Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Dienstag

Eishockey WM
Lettland fegt Ungarn vom Eis und besiegelt Deutschlands WM-Aus

Lettland fegt Ungarn vom Eis und besiegelt Deutschlands WM-Aus

Eishockey WM
18

Kommentare

Wintersport Eishockey Eishockey-WM Schweiz Kanada Tschechien Finnland Eishockey-WM 2026