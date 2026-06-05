Österreicher als Trainer des Jahres in den USA ausgezeichnet

Besondere Auszeichnung für Alexander Hödlmoser!

Der Pongauer wurde vom US-amerikanischen Olympischen Komitee zum Trainer des Jahres gekürt. Wie der US-Ski- und Snowboardverband mitteilt, ist Hödlmoser damit der erste Alpintrainer überhaupt, der diese prestigeträchtige Ehrung erhält.

Zuvor waren lediglich drei Snowboard- und ein Langlauftrainer mit dem Award ausgezeichnet worden.

"Diese Auszeichnung zeigt, welch unglaubliche Arbeit Alexander Hödlmoser hier täglich leistet und welche Führungsrolle er einbringt. Wir sind als Verband stolz, mit ihm diese Auszeichnung feiern zu können", wird US-Sportdirektorin Anouk Patty zitiert.

Erfolgreiche Saison mit US-Frauenteam

Als Cheftrainer der amerikanischen Ski-Damen führte Hödlmoser das Team 2025 zu einer besonders erfolgreichen Saison.

So gewann Breezy Johnson bei der WM in Saalbach-Hinterglemm Gold in der Abfahrt sowie im Teambewerb gemeinsam mit Mikaela Shiffrin. Lauren Macuga holte Bronze im Super-G und feierte zudem ihren ersten Weltcupsieg.

Der ehemalige ÖSV-Rennläufer arbeitet bereits seit 1997 in unterschiedlichen Funktionen mit den US-Ski-Frauen zusammen und war unter anderem maßgeblich an den Erfolgen von Lindsey Vonn und Julia Mancuso beteiligt.