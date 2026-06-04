"Letztes Puzzlestück" - Ex-NHL-Spieler komplettiert VSV-Defensive

Die Defensive des VSV ist komplett!

Wie die Villacher am Donnerstag vermelden, stößt der Kanadier Ryan Sproul zu den Kärntnern und soll seine internationale Erfahrung einbringen.

NHL und viel weitere Erfahrung

Der 33-Jährige hat insgesamt 44 Einsätze in der NHL sowie ganze 371 Einsätze in sechs AHL-Saisonen vorzuweisen. In Europa war er in Deutschland, der Slowakei sowie der KHL unterwegs.

Zuletzt war der Crack beim slowakischen Extraligisten HK Poprad unter Vertrag, wo er in 65 Partien 13 Tore erzielte sowie 35 assistierte.

"Sind sehr froh"

Geschäftsführer Martin Winkler wird wie folgt zitiert: "Wir sind sehr froh, dass wir Ryan davon überzeugen konnten, sich unserem Weg anzuschließen. Er bringt ein äußerst solides Defensivspiel mit und verfügt gleichzeitig über ausgezeichnete offensive Qualitäten, von denen wir uns vor allem im Powerplay viel erwarten."

Weiter: "Ryan hat in der abgelaufenen Saison in der slowakischen Liga seine offensiven Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zählte mit 48 Scorerpunkten zu den produktivsten Verteidigern der Liga. Genau diese Kombination aus Stabilität und Offensivdrang hat ihn für uns besonders interessant gemacht."

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Er erklärt: "Durch den Abgang von Philipp Lindner haben wir unser Anforderungsprofil bewusst angepasst und gezielt nach einem stabilen Verteidiger mit starken offensiven Fähigkeiten gesucht – dieses Profil erfüllt Ryan optimal."

"Der aktuelle Spielermarkt gestaltet sich äußerst herausfordernd, da sich immer mehr Spieler dafür entscheiden, in Übersee zu bleiben und den Schritt nach Europa nicht zu gehen. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Ryan eine Einigung erzielen konnten."

"Mit dieser Verpflichtung ist unsere Defensive nun komplett. Wir sind aktuell noch auf der Suche nach einem Center, dann werden wir unseren Kader finalisieren können. Insgesamt blicken wir – sowohl mit unseren bestehenden Spielern als auch mit unseren Neuzugängen – sehr positiv auf die kommende Saison und sind schon jetzt voller Vorfreude", kündigt er an.