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Hirscher gewinnt weitere Ski-Hoffnungen für Van Deer

Luca und Zak Carrick-Smith wechseln offiziell zum Hirscher-Team, wie über Social Media verkündet wird.

Hirscher gewinnt weitere Ski-Hoffnungen für Van Deer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Marcel Hirscher hat für seine Skimarke Van Deer zwei weitere Athleten hinzugewonnen.

Das britische Brüderpaar Luca und Zak Carrick-Smith vertraut ab sofort auf das Know-How des österreichischen Rekord-Weltcupsiegers.

Die beiden gelten als junge Talente und Hoffnungsträger der britischen Alpinen.

Der 21-jährige Luca Carrick-Smith gewann 2025 bei der Junioren-WM im Slalom Bronze, sein 19-jähriger Bruder Zak holte bei den Olympischen Jugendspielen 2024 zwei Mal Gold und ein Mal Silber.

Viele Neuzugänge 2026

Für das Van-Deer-Team sind es nicht die ersten Verstärkungen in dieser Sommerpause, zuvor wechselte etwa auch schon die US-amerikanische Technikspezialistin Paula Moltzan ins Hirscher-Team.

Zudem holte man unter anderem die baltischen Weltcup-Läufer Andrej Drukarov und Tormis Laine neu ins Boot.

Kurz darauf wurden auch die norwegischen Weltcup-Talente Hans Grahl-Madsen und Eirik Hystad Solberg vorgestellt.

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