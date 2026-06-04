NEWS

Aufatmen in der Schweiz: Embolo erhält Visum

Der AS-Monaco-Angreifer hat seit Dienstag in der Schweiz ausharren müssen. Nun darf er mit etwas Verspätung zum Team nachreisen.

Aufatmen in der Schweiz: Embolo erhält Visum Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © APA
Kommentare

Breel Embolo und die Schweizer Nationalmannschaft haben am Donnerstagabend aufatmen können.

Das Visum des Stürmers wurde von den US-Behörden bewilligt, wie der Schweizer Verband mitteilte. Der 29-Jährige werde am Freitag zur Fußball-WM in die Vereinigten Staaten reisen und dort mit einigen Tagen Verspätung zum Team stoßen, hieß es weiters. Seit dem Abflug der Mannschaft nach Kalifornien am Dienstag hatte Embolo in der Schweiz ausharren müssen.

Seine elektronische Reisegenehmigung (ESTA) war kurz vor der Abreise ungültig geworden, weshalb ihm die Einreise in die USA zunächst verwehrt blieb.

Der Stürmer der AS Monaco hatte daraufhin am Mittwoch bei der US-Botschaft in Bern einen dringlichen Visumantrag eingereicht. Embolo legte die geforderten Unterlagen vor, darunter auch Dokumente zu einer Verurteilung aus dem Jahr 2018.

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Iran reist diese Woche nach Amerika - aber nicht in die USA

Iran reist diese Woche nach Amerika - aber nicht in die USA

FIFA WM
5
Schweizer Embolo muss auf Visum für US-Einreise warten

Schweizer Embolo muss auf Visum für US-Einreise warten

FIFA WM
14
Kalte Duschen in WM-Tests für Frankreich und Spanien

Kalte Duschen in WM-Tests für Frankreich und Spanien

FIFA WM
Kurz vor WM: ServusTV tauscht Reporterin aus

Kurz vor WM: ServusTV tauscht Reporterin aus

FIFA WM
11
Lamine Yamal rechtzeitig fit für die WM? Trainer gibt Update

Lamine Yamal rechtzeitig fit für die WM? Trainer gibt Update

FIFA WM
5
Trotz Hitze! FIFA verbietet Wasserflaschen in Stadien

Trotz Hitze! FIFA verbietet Wasserflaschen in Stadien

FIFA WM
19
Verletzter Baumgartner? Van der Bellen muntert auf

Verletzter Baumgartner? Van der Bellen muntert auf

ÖFB-Team
13

Kommentare

Fußball Breel Embolo Schweiz (Team, Fußball) USA FIFA WM 2026