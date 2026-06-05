Overtime-Kracher! Hurricanes gleichen Stanley-Cup-Finalserie aus

Die Carolina Hurricanes sorgen im Stanley-Cup-Final der NHL für den Serien-Ausgleich! Vor heimischem Publikum feiern sie gegen die Vegas Golden Knights einen 4:3-Sieg nach Overtime.

Die Hurricanes sind von einem drohenden 0:2-Serienrückstand nach zwei Heimniederlagen gerade noch so davongekommen. Stattdessen steht es nun 1:1 in der Serie.

Seth Jarvis knallt in der Verlängerung einen One-Timer an Torhüter Carter Hart vorbei. Damit beenden sie einen Abend, an dem Carolina im dritten Drittel mit einem 0:2-Rückstand und scheinbar unterlegen startet, drei unbeantwortete Tore erzielt, und sich nach einem späten Ausgleichstreffer der Gegner wieder sammeln muss, um die Verlängerung zu erzwingen.

Serienausgleich nach Comeback

Das Powerplay der Carolina-Mannschaft war an diesem Abend mit nur 7 von 58 Treffern (12,1%) ins Spiel gegangen, nachdem sie in der regulären Saison mit 24,9% den vierten Platz belegt hatten.

Doch diese Einheit schlägt zweimal zu und verändert alles. Zuerst lenkt Kapitän Jordan Staal den Schuss von Shayne Gostisbehere ab und bezwingt Carter Hart von der Vorderkante des Tors zur 3:2-Führung bei einem Mann-Vorteil.

Dann kommt Jarvis' Schlusspunkt, das erst vierte Playoff-Tor für den Top-Stürmer, der das Team mit 32 Toren in der regulären Saison angeführt hatte. Als er den Schuss aus dem linken Kreis versenkt, fährt er zur blauen Linie und geht auf ein Knie, um über das Eis zu gleiten, während die Bank der Hurricanes in einer ausgelassenen Feier auf das Eis strömt.

Spiel drei der Best-of-Seven-Serie findet am Samstag in Las Vegas statt.

Jarvis' Sieg-Treffer im VIDEO: