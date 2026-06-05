Kantersieg gegen Serbien! Mexiko feiert gelungene WM-Generalprobe

Besser hätte die Generalprobe für Gastgeber Mexiko kaum laufen können.

Eine Woche vor dem Eröffnungsspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegen Südafrika (21:00 Uhr im Live-Ticker>>>) feiert "El Tri" im Estadio Nemesio Diez in Toluca einen deutlichen 5:1-Testspiel-Erfolg gegen Serbien.

Vor rund 30.000 Zuschauern läuft Mexiko dabei nahezu in Bestbesetzung auf, während die Serben unter anderem auf Star-Stürmer Dusan Vlahovic sowie den ehemaligen Salzburg-Verteidiger Strahinja Pavlovic verzichten.

Serbien geht in Führung

Dabei beginnt die Partie aus Sicht der Gastgeber durchaus suboptimal.

Petar Stanic bringt die Gäste in der 19. Minute mit seinem ersten Länderspieltreffer überhaupt in Führung. Die Freude der Serben hält allerdings nicht lange an.

Nach einem Eckball von Brian Gutierrez trifft Johan Vasquez in der 34. Minute zum verdienten Ausgleich.

Noch vor dem Seitenwechsel dreht Mexiko die Begegnung. Sekunden vor dem Pausenpfiff befördert Stefan Bukinac den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgt damit für die 2:1-Führung der Hausherren. Besonders bitter: Für den 20-jährigen Pechvogel ist es sein erster Startelfeinsatz im Nationalteam.

Raul Jimenez zieht mit Legende gleich

Nach dem Seitenwechsel übernimmt Mexiko endgültig das Kommando.

Raul Jimenez beweist in der 57. Minute seine gute Form und stellt auf 3:1. Für den 35-jährigen Stürmer ist es bereits der 46. Treffer im Nationaldress.

Damit zieht Jimenez mit Mexiko-Legende Jared Borgetti gleich und liegt in der ewigen Torschützenliste seines Landes nur noch sechs Treffer hinter Rekordschütze Javier "Chicharito" Hernandez.

In der 72. Minute sorgt das nächste serbische Eigentor für die Vorentscheidung. Der erst 18-jährige Adem Avdic, Teamkollege von Marko Arnautovic bei Roter Stern Belgrad, bugsiert den Ball ins eigene Netz.

Den Schlusspunkt setzt schließlich Luis Chavez, der in der 90. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 5:1-Endstand trifft.

Auch Tschechien siegt vor WM-Start

Ebenfalls erfolgreich verläuft die Generalprobe für Mexikos Gruppengegner Tschechien.

Die Tschechen setzen sich mit 3:1 gegen Guatemala durch, tun sich dabei aber lange Zeit schwer. Patrik Schick bringt sein Team bereits in der 11. Minute in Führung, William Fajardo gelingt kurz vor der Pause jedoch der Ausgleich (40.).

Erst in der Schlussphase macht Tschechien alles klar. Tomas Chory (70.) und Denis Visinsky (79.) sorgen für den letztlich klaren Erfolg.

Mexiko und Tschechien treffen am dritten Spieltag der Gruppe A aufeinander. Die Begegnung steigt am 25. Juni um 3:00 Uhr MESZ im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt.

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