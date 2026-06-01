Seit 2022 gehört der zweimalige Abfahrts-Weltcupsieger Peter Fill dem Trainerstab des italienischen Herren-Weltcupteams an.

Zuletzt war der 43-Jährige als Cheftrainer der Weltcup-Riesentorlaufgruppe tätig.

"Ich habe nach der Saison gesagt, dass ich nicht mehr Chef der Riesentorlauf-Gruppe sein möchte, aber gerne als Trainer weitermachen würde. Im Gespräch war ein Wechsel zur Abfahrtsgruppe, dem ich bereits zugestimmt hatte", erklärt Fill gegenüber "SportNews.bz".

"Bis vor zwei Tagen war das für mich eigentlich eine klare Sache, doch nun hat der Verband im letzten Moment offenbar anders entschieden", so Fill.

Fill aus Kaderliste gestrichen - ohne Begründung

Der Name des ehemaligen Abfahrers fehlte nämlich plötzlich auf der am Freitag veröffentlichten Kader-Liste des italienischen Skiverbands für die kommende Saison.

Warum? "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht", sagt Fill. Eine offizielle Begründung habe der Südtiroler nicht erhalten.

Ob das letzte Wort in dieser Angelegenheit bereits gesprochen ist, bleibt jedoch offen. Schließlich ist die Abfahrtsgruppe mit lediglich vier Trainern vergleichsweise dünn besetzt.