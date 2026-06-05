Das sind Österreichs Gruppen-Gegner bei der Eishockey-WM 2027

Von 14. bis 30. Mai 2027 findet in Deutschland die Eishockey-WM 2027 der Top-Division statt.

Die 16 teilnehmenden Mannschaften werden ihre Partien in den deutschen Städten Düsseldorf und Mannheim austragen.

Mittlerweile hat die IIHF auch die offizielle Gruppeneinteilung bekanntgegeben. Die beiden Achter-Gruppen setzen sich aus den IIHF-Weltranglisten-Positionen zusammen.

Österreich wird in der Gruppe A in Mannheim unter anderem auf Gastgeber Deutschland treffen. Die weiteren Gegner heißen Schweiz, Finnland, Schweden, Lettland, Slowenien und Ukraine.

Die beiden WM-Gruppen in der Übersicht: