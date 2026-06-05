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Das sind Österreichs Gruppen-Gegner bei der Eishockey-WM 2027

Die Internationale Eishockey Föderation hat die Gruppen für die WM in Deutschland bekanntgegeben.

Das sind Österreichs Gruppen-Gegner bei der Eishockey-WM 2027 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Von 14. bis 30. Mai 2027 findet in Deutschland die Eishockey-WM 2027 der Top-Division statt.

Die 16 teilnehmenden Mannschaften werden ihre Partien in den deutschen Städten Düsseldorf und Mannheim austragen.

Mittlerweile hat die IIHF auch die offizielle Gruppeneinteilung bekanntgegeben. Die beiden Achter-Gruppen setzen sich aus den IIHF-Weltranglisten-Positionen zusammen.

Österreich wird in der Gruppe A in Mannheim unter anderem auf Gastgeber Deutschland treffen. Die weiteren Gegner heißen Schweiz, Finnland, Schweden, Lettland, Slowenien und Ukraine.

Die beiden WM-Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A

Gruppe B

Schweiz

Kanada

Finnland

USA

Schweden

Tschechien

Deutschland

Slowakei

Lettland

Dänemark

Österreich

Norwegen

Slowenien

Kasachstan

Ukraine

Ungarn

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