Nächster Rücktritt im Schweizer Ski-Team

Der Schweizer Livio Simonet verkündet bei der Kaderselektion von Swiss-Ski sein Karriereende.

Sein Weltcup-Debüt gab der heute 27-jährige Riesentorlaufspezialist im November 2021 in Lech/Zürs.

Seine einzigen zwei Podestplätze holte er 2022 in Courchevel und 2023 in Soldeu jeweils im Parallel-Teambewerb.

Im Riesentorlauf hat der jüngere Bruder von Sandro Simonet als bestes Ergebnis einen 14. Platz in Palisades Tahoe im Jahr 2024 erreicht, es folgten schwierige Jahre mit vielen Ausfällen. Insgesamt nahm er an 36 Weltcuprennen teil.

Jahrelanges Scheitern und harte Zeiten

"In jahrelangem Scheitern, Schmerzen und harten Zeiten hatte ich das Glück, einige Erfolge zu feiern, indem ich zweimal auf einem Weltcup-Podest stand und ein paar hart verdiente Punkte sammelte", schreibt Simonet auf Instagram.

Er fügt hinzu: "Am Ende bleiben die Erinnerungen, die Abenteuer und die Freunde, die ich auf meinem Weg gemacht habe."

Nun könne er alle Dinge tun, für die er davor keine Zeit hatte.

Auch Yannick Pedrazzi und Cyril Vocat, die dem Schweizer C-Kader angehörten, gaben ihr Karriereende bekannt.