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Bundesliga heute: WSG Tirol - SV Ried

Die Innviertler wollen in Tirol ihren Vorsprung in der Qualifikationsgruppe ausbauen. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: WSG Tirol - SV Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen der WSG Tirol und SV Ried. Anpfiff ist um 17:00 Uhr (zum LIVE-Ticker>>>).

Während die Rieder ihr letztes Match gegen den GAK am Dienstag mit 2:1 gewinnen konnten, gab es zwischen Altach und der WSG ein 0:0.

Will die WSG noch um das Playoff zur Europacup-Qualifikation mitreden, sollte gegen Ried ein Sieg her. Vor dem aktuellen Spieltag lachen die Innviertler allerdings von der Spitze der Qualifikationsgruppe (25 Punkte), während die WSG mit 20 Zählern auf Platz drei liegt.

Die Statistik spricht für die Rieder: Zwei der drei Duelle in dieser Saison gingen an das Team von Maximilian Senft, das einzige Spiel im Tivoli-Stadion endete 1:1.

Das Spiel im LIVE-Ticker:

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