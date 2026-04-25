Der Wolfsberger AC empfängt in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga im unteren Playoff den GAK. Die Partie gibt es ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Für das Team von Neo-Coach Thomas Silberberger geht es um das sportliche Überleben in der höchsten Spielklasse. Mit nur 16 Zählern stehen die Lavanttaler am Ende der Tabelle, das direkte Duell gegen Blau-Weiß Linz am Dienstag ging mit 0:3 klar verloren.

Auch der GAK kassierte zuletzt eine 1:2-Pleite gegen die SV Ried, die letzten drei Spiele konnte die Feldhofer-Elf nicht gewinnen. Damit liegt man auf dem vorletzten Tabellenplatz.

In den bisherigen drei Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen WAC und GAK gewann jedes Team einmal, zudem gab es ein 2:2-Remis beim Spiel in Wolfsberg.

Der LIVE-Ticker zum Spiel: