Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC Grazer AK Grazer AK GAK
Heute 17:00 Uhr
1 2.25
X 3.30
2 3.10
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: Wolfsberger AC - GAK

Kellerduell: Die abstiegsbedrohten "Wölfe" haben die "Rotjacken" zu Gast. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Wolfsberger AC - GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wolfsberger AC empfängt in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga im unteren Playoff den GAK. Die Partie gibt es ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Für das Team von Neo-Coach Thomas Silberberger geht es um das sportliche Überleben in der höchsten Spielklasse. Mit nur 16 Zählern stehen die Lavanttaler am Ende der Tabelle, das direkte Duell gegen Blau-Weiß Linz am Dienstag ging mit 0:3 klar verloren.

Auch der GAK kassierte zuletzt eine 1:2-Pleite gegen die SV Ried, die letzten drei Spiele konnte die Feldhofer-Elf nicht gewinnen. Damit liegt man auf dem vorletzten Tabellenplatz.

In den bisherigen drei Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen WAC und GAK gewann jedes Team einmal, zudem gab es ein 2:2-Remis beim Spiel in Wolfsberg.

Der LIVE-Ticker zum Spiel:

Mehr zum Thema

VAR-Rückblick bewertet Sturm-Elfer gegen LASK

VAR-Rückblick bewertet Sturm-Elfer gegen LASK

Bundesliga
9
Bundesliga heute: WSG Tirol - SV Ried

Bundesliga heute: WSG Tirol - SV Ried

Bundesliga
"Grundlagen zahlen sich aus": Fitte Linzer bleiben im Aufwind

"Grundlagen zahlen sich aus": Fitte Linzer bleiben im Aufwind

Bundesliga
17
Nächster Schritt im Abstiegskampf! Blau-Weiß schlägt auch Altach

Nächster Schritt im Abstiegskampf! Blau-Weiß schlägt auch Altach

Bundesliga
31
Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - Altach

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - Altach

Bundesliga
6
Salzburg ist wohl scharf auf Schweizer Abwehr-Juwel

Salzburg ist wohl scharf auf Schweizer Abwehr-Juwel

Bundesliga
13
Talente-Trio verlängert bei Rapid

Talente-Trio verlängert bei Rapid

Bundesliga
37

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball GAK Wolfsberger AC