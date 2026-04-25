Slideshow
Ski-Weltcup 25/26: Preisgeld-Königinnen
Hinter den Athletinnen liegt eine intensive Weltcup-Saison, die sich nicht nur in Medaillen und Kristallkugeln, sondern auch auf den Preisgeld-Konten niederschlägt.
An der Spitze zeigt sich ein gewohnt dominantes Bild, doch dahinter gibt es einige spannende Verschiebungen.
Besonders erfreulich aus heimischer Sicht: Eine Österreicherin hat sich mit einer herausragenden Saison weit nach vorne gekämpft.
Wir präsentieren die Top 15 der Preisgeld-Königinnen des Winters.
Seite 1 von 20