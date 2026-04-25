Hinter den Athletinnen liegt eine intensive Weltcup-Saison, die sich nicht nur in Medaillen und Kristallkugeln, sondern auch auf den Preisgeld-Konten niederschlägt.

An der Spitze zeigt sich ein gewohnt dominantes Bild, doch dahinter gibt es einige spannende Verschiebungen.

Besonders erfreulich aus heimischer Sicht: Eine Österreicherin hat sich mit einer herausragenden Saison weit nach vorne gekämpft.

Wir präsentieren die Top 15 der Preisgeld-Königinnen des Winters.