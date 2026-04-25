Kehrt Bajlicz im Sommer zu Rapid zurück?

Die Bundesliga-Saison neigt sich langsam dem Ende zu, die Kaderplanung für die kommende Spielzeit läuft bei den Vereinen bereits auf Hochtouren.

So auch bei Rapid, wo Johannes Hoff Thorup wieder mehr auf selbst ausgebildete Spieler setzen will. Wie der "Kurier" berichtet, soll dabei auch Ex-Hütteldorfer Nicolas Bajlicz ein Thema sein.

Der 21-Jährige verließ die Wiener im August 2025, nachdem es Unstimmigkeiten über seine Rolle gegeben haben soll. Bajlicz selbst wollte ausschließlich dem Profikader angehören, die Verantwortlichen wollten ihn auch bei Rapid II einsetzen.

Bei der SV Ried konnte der U21-Akteur dann jedoch überzeugen und entwickelte sich schnell zum Stammspieler. Das blieb auch Hoff Thorup nicht verborgen.

Laut dem Bericht soll Rapid eine günstige Rückkaufklausel beim Verkauf abgeschlossen haben. Diese könnte nun im Sommer zum Einsatz kommen.

Katzer: "Sehr interessanter Spieler"

Sportdirektor Markus Katzer will Gerüchte traditionell nicht kommentieren, sagt nur so viel: "Bajlicz ist ein sehr interessanter Spieler, der sich in Ried stark entwickelt hat."

Die Hütteldorfer sollen jedoch nicht die einzigen Interessenten sein. Auch deutsche Zweitligisten sollen den Spieler im Auge haben.

Rapid plant indes mit weiteren Spielern aus dem eigenen Nachwuchs: Lorenz Szladits (19) und Moulaye Haidara (19) sollen von Rapid II zu den Profis hochgezogen werden.

Dominic Vincze (Hartberg) und Moritz Oswald (Altach) kehren von ihren Leihen zurück nach Hütteldorf.