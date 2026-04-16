Ehemaliger Schladming-Sieger verkündet Rücktritt

Der nächste Rücktritt im Skiweltcup!

Alexander Khoroshilov beendet laut dem Portal "Match" seine Karriere. Zuletzt ist der Slalom-Spezialist aufgrund der politischen Situation in Russland etwas von der Bildfläche verschwunden.

Seinen größten Erfolg feierte er 2015 in Schladming, als er zum ersten russischen Weltcup-Sieg seit 34 Jahren fuhr. Insgesamt durfte er über zehn Podestplätze jubeln, zuletzt 2020.

Letzter großer Auftritt bei Olympia 2022

2022 ging Khoroshilov auch bei den Olympischen Spielen an den Start, später durfte er wegen des russischen Angriffskriegs nicht mehr an Rennen teilnehmen. Deshalb fuhr er nach seinem letzten Weltcup-Rennen 2022 in Garmisch-Partenkirchen in seiner Heimat bei Wettkämpfen des russischen Pokals mit.

"Ich hätte nie zu träumen gewagt, einmal im Weltcup zu gewinnen – und doch ist dieser Traum Wirklichkeit geworden, auch wenn er lange unerreichbar schien", sagt der 12-malige russische Meister gegenüber dem Medium.