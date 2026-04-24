Österreich gegen Tschechien erneut klar unterlegen

22 Stunden nach der ersten Niederlage gibt es für Österreich im insgesamt fünften Testspiel vor der Eishockey-Weltmeisterschaft erneut eine Pleite gegen Tschechien. In Jihlava setzt es eine 0:4-Niederlage.

Diesmal wird den Tschechen das Toreschießen etwas schwerer gemacht, Tomasek (18./PP) bricht den Bann erst gegen Ende des ersten Drittels im Powerplay.

Spacek (28., 46./PP) und Marcel (57.) sorgen letztlich für den erneut klaren Endstand. Offensiv bleibt das ÖEHV-Team harmlos, insgesamt werden nur neun Torschüsse verbucht.

Weiter geht es nun mit einem Test-Doppel gegen Deutschland (30. April Heimspiel, 2. Mai auswärts).