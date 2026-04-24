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Tschechische Republik CZEÖsterreich AUT
Endstand
4:01:0 , 1:0 , 2:0
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NEWS
Österreich gegen Tschechien erneut klar unterlegen
Keine 24 Stunden nach der Niederlage von Wien hat der mehrfache Weltmeister auch vor eigenem Publikum mehr zu lachen.
22 Stunden nach der ersten Niederlage gibt es für Österreich im insgesamt fünften Testspiel vor der Eishockey-Weltmeisterschaft erneut eine Pleite gegen Tschechien. In Jihlava setzt es eine 0:4-Niederlage.
Diesmal wird den Tschechen das Toreschießen etwas schwerer gemacht, Tomasek (18./PP) bricht den Bann erst gegen Ende des ersten Drittels im Powerplay.
Spacek (28., 46./PP) und Marcel (57.) sorgen letztlich für den erneut klaren Endstand. Offensiv bleibt das ÖEHV-Team harmlos, insgesamt werden nur neun Torschüsse verbucht.
Weiter geht es nun mit einem Test-Doppel gegen Deutschland (30. April Heimspiel, 2. Mai auswärts).