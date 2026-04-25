Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning TBL
Nach Overtime
3:2
1:1 , 1:1 , 0:0
  • Alexandre Texier
  • Kirby Dach
  • Lane Hutson
  • Brayden Point
  • Brandon Hagel
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Montreal holt ohne Reinbacher Overtime-Sieg

Auch Duell drei gegen Tampa Bay Lightning wird in der Verlängerung entschieden. Montreal liegt mit dem Sieg in der Serie wieder vorne.

Montreal holt ohne Reinbacher Overtime-Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Montreal Canadiens gewinnen das dritte Playoff-Spiel in der NHL gegen Tampa Bay Lightning mit 3:2 nach Overtime.

Das Heimteam kann nach einem gelungenen Start bereits in Minute fünf durch Texier in Führung gehen. Der Ausgleich lässt jedoch nicht lange auf sich warten, Point erzielt nur drei Minuten später (8.) im Powerplay das 1:1.

Montreal hat mehr vom Spiel, Lightning-Tormann Vasilevskiy ist immer wieder gefordert. Dennoch sind es die Gäste, die durch Hagel auf 2:1 (25.) erhöhen können.

Der entscheidende Treffer, der die Hausherren in die Verlängerung bringt, fällt in Minute 33 durch Dach.

Schnelle Entscheidung in der Verlängerung

Hutson schießt sein Team nur 129 Sekunden nach Beginn der Overtime zum Sieg.

Der Österreicher David Reinbacher kommt wie auch in den ersten beiden Partien nicht zum Einsatz.

Mit dem Sieg führt Montreal die Serie mit 2:1 an. Die nächste Begegnung findet in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut in Montreal statt.

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