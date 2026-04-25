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2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - SV Kapfenberg

Die Violetten empfangen in Runde 27 der ADMIRAL 2. Liga die SV Kapfenberg. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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SV Austria Salzburg und die SV Kapfenberg treffen in Runde 27 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Salzburger belegen den neunten Tabellenrang und haben bereits 30 Punkte am Konto. Zuletzt remisierten die Violetten 1:1 mit den Young Violets. Dies war sogleich das vierte Remis in Serie.

Anders die KSV, die mit 25 Zählern auf Rang 13 liegt und so mitten im Abstiegskampf dabei ist. Die Steirer konnten zuletzt einen enorm wichtigen 3:1-Heimsieg gegen SW Bregenz einfahren.

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LIVE-Stream:

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