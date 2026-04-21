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Nach 17 Jahren: Slalom-Spezialist verkündet Karriereende

Der Deutsche zieht nach einer enttäuschenden Saison die Reißleine und beendet seine aktive Karriere.

Nach 17 Jahren: Slalom-Spezialist verkündet Karriereende Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Rücktritt im alpinen Ski-Weltcup!

Anton Tremmel wird seine Karriere nach 17 Jahren offiziell beenden. Das gab der DSV in einer Mitteilung am Donnerstag bekannt.

"Der Zeitpunkt ist gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen. Es waren extrem schöne und spannende Jahre im Rennsport. Dafür bin ich sehr dankbar", wird der 31-Jährige in einer Aussendung zitiert.

Für den Slalom-Spezialisten verlief die abgelaufene Saison alles andere als nach Wunsch. In allen zehn Weltcup-Starts verpasste er die Qualifikation für den zweiten Durchgang und blieb somit ohne Punkte.

Debüt im Weltcup 2018

Pläne für die Zukunft hat der Deutsche auch schon.

"Ich werde mich jetzt erstmal beruflich neu orientieren und könnte mir unter anderem ein Verbundstudium mit praktischer Ausbildung im Bereich Elektrotechnik vorstellen."

Insgesamt stand er in seiner Karriere 69 Mal am Start, feierte im Jänner 2018 sein Debüt im Weltcup. Bei der WM 2019 verpasste er mit dem Team als Vierter nur knapp eine Medaille.

Legendäre Abschiede von der Ski-Bühne

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