Prominente Namen: Die Ski-Rücktritte 2025/26

Name
Alter
Weltcupstarts
Weltcupsiege
Alexis Pinturault (FRA)
34
355
34
Niels Hintermann (SUI)
30
106
3
Adrien Theaux (FRA)
41
334
3
Romed Baumann (GER)
40
387
2
Dave Ryding (GBR)
39
142
1
Simon Maurberger (ITA)
31
114
0
AJ Ginnis (GRE)
31
59
0
Noah Geihseder (AUT)
24
0
0
Frauen:
Name:
Alter
Weltcupstarts
Weltcupsiege
Ilka Stuhec (SLO)
35
250
11
Clara Direz (FRA)
30
96
1
Andrea Ellenberger (SUI)
32
53
1
Christina Ager (AUT)
30
100
0
Joana Hählen (SUI)
34
167
0
Ana Bucik Jogan (SLO)
32
212
0
Asa Ando (JPN)
29
101
0