Prominente Namen: Die Ski-Rücktritte 2025/26

Ein ereignisreicher Winter neigt sich dem Ende zu, einige Ski-Stars hängen ihre zwei Bretter an den Nagel.

Unter ihnen sind bekannte Namen wie der Gesamtweltcup-Sieger 2020/21, Alexis Pinturault, oder der ehemalige ÖSV-Athlet Romed Baumann.

Auch bei den Frauen muss der Ski-Weltcup ab kommendem Winter auf gewohnte Gesichter verzichten. Die zweifache Weltmeisterin Ilka Stuhec beendet ebenso ihre Karriere wie Joana Hählen.

Aus österreichischer Sicht gibt es ebenfalls einen Rücktritt: Speedläuferin Christina Ager hat ihre Karriere beendet.

LAOLA1 hat für euch die prominentesten Rücktritte zusammengefasst.

Männer: