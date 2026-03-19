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Prominente Namen: Die Ski-Rücktritte 2025/26

Einige bekannte Gesichter kehren dem Ski-Weltcup mit Saisonende den Rücken. Die Rücktritte im Überblick:

Prominente Namen: Die Ski-Rücktritte 2025/26 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ein ereignisreicher Winter neigt sich dem Ende zu, einige Ski-Stars hängen ihre zwei Bretter an den Nagel.

Unter ihnen sind bekannte Namen wie der Gesamtweltcup-Sieger 2020/21, Alexis Pinturault, oder der ehemalige ÖSV-Athlet Romed Baumann.

Auch bei den Frauen muss der Ski-Weltcup ab kommendem Winter auf gewohnte Gesichter verzichten. Die zweifache Weltmeisterin Ilka Stuhec beendet ebenso ihre Karriere wie Joana Hählen.

Aus österreichischer Sicht gibt es ebenfalls einen Rücktritt: Speedläuferin Christina Ager hat ihre Karriere beendet.

LAOLA1 hat für euch die prominentesten Rücktritte zusammengefasst.

Männer:

Name

Alter

Weltcupstarts

Weltcupsiege

Alexis Pinturault (FRA)

34

355

34

Niels Hintermann (SUI)

30

106

3

Adrien Theaux (FRA)

41

334

3

Romed Baumann (GER)

40

387

2

Dave Ryding (GBR)

39

142

1

Simon Maurberger (ITA)

31

114

0

AJ Ginnis (GRE)

31

59

0

Noah Geihseder (AUT)

24

0

0

Frauen:

Name:

Alter

Weltcupstarts

Weltcupsiege

Ilka Stuhec (SLO)

35

250

11

Clara Direz (FRA)

30

96

1

Andrea Ellenberger (SUI)

32

53

1

Christina Ager (AUT)

30

100

0

Joana Hählen (SUI)

34

167

0

Ana Bucik Jogan (SLO)

32

212

0

Asa Ando (JPN)

29

101

0

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#18 - Gustav Thöni (Italien)
#18 - Peter Müller (Schweiz)

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