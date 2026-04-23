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Kristoffersen zu Nationenwechsel: "Kann nicht zu 100% nein sagen"

Aktuell gebe es jedoch keine konkreten Gespräche mit dem ÖSV.

Kristoffersen zu Nationenwechsel: "Kann nicht zu 100% nein sagen" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Henrik Kristoffersen war am Mittwoch Gast beim ADMIRAL-Bundesliga-Spiel Red Bull Salzburg gegen die Wiener Austria in der Mozartstadt.

Im Interview mit "Sky" ging es abermals um einen möglichen Nationenwechsel nach Österreich.

"Schauen wir, was in den nächsten Monaten passiert. Wir untersuchen gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, mit Doppelstaatsbürgerschaft oder nicht. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sage ich bitte gerne", gibt er zu verstehen.

Zukunft in Salzburg

Salzburg sieht er wohl bereits als Heimat. Sein Sohn, der jetzt drei ist, sei hier aufgewachsen.

Auch in den nächsten Jahren will er das Bundesland weiter als Lebensmittelpunkt nennen.

"Ich fahre sicher die nächsten vier Jahre weiter Ski. Wir bleiben dann hier in Österreich die nächsten vier Jahre und vielleicht auch nach meiner Karriere", erklärt er.

Sein zweites Kind werde im Sommer in Salzburg geboren.

Keine konkreten Gespräche mit dem ÖSV

Gespräche mit dem ÖSV gebe es jedoch nicht. Er kenne jedoch Christian Mitter sehr gut von früher. Über seinen alten Trainer spricht er nur positiv.

Dennoch sagt er: " Ich glaub, mit Staatsbürgerschaft dauert es normalerweise ein bisschen. Im Moment ist es kein Thema, glaube ich, aber ich kann auch nicht 100 Prozent nein sagen."

Die Wahrscheinlichkeit, doch zum ÖSV zu wechseln, liege aktuell bei ungefähr einem Prozent.

"Ziel ist, jedes Rennen zu gewinnen"

Für den in Salzburg lebenden Norweger hat das Fitnesstraining bereits wieder begonnen.

Seine Erwartungen für die kommende Saison mit einer neuen Skimarke stehen bereits: "Das Ziel ist, jedes Rennen zu gewinnen. Das ist immer das Ziel."

Dazu müsse er technisch gut Skifahren und schnell Skifahren, dann gäbe es die Möglichkeit, um Podest und Sieg mitzukämpfen.

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

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