Unterweger über Murray-Schock: "Das hätte ich auch sein können"

LAOLA1: Die Playoffs wurden von dem tragischen Vorfall rund um Jordan Murray überschattet. Was hat das nicht nur mit euch Spielern und der Mannschaft, sondern der gesamten Organisation gemacht?

Unterweger: Es war für alle Spieler, Trainer, speziell sicher auch für die zwei Doktoren, die Teamärzte, die das brutal gemanagt haben und ohne die das wohl gar nicht so über die Bühne gegangen wäre, eine extrem schwierige Zeit. Wir haben eineinhalb, zwei Tage später die Nachricht erhalten, dass es Jordan eigentlich recht gut geht, er im Krankenhaus ist. Es war brutal zu sehen, was auf der Bank passiert ist. Das kommt so selten vor, dass man gar nicht so oft darüber nachdenkt, wie schnell es eigentlich gehen kann. Da hat man es wieder gesehen. Jordan war topfit, ein Profi, der gerade von einem wirklich harten Reha-Programm zurückgekommen ist und jeden Tag voll trainiert hat. Er hat kurz vorher selbst gesagt, dass er noch nie so gut in Form war, wie zu diesem Zeitpunkt. Das hat mit vielen etwas gemacht. Für Import-Spieler, die weit weg von daheim sind, war es vielleicht noch etwas schwieriger, weil sie ihre Familie und Freunde nicht hier haben, mit denen sie das verarbeiten können. Aber ich habe schon öfter gesagt, dass ich es nicht als Ausrede hernehmen will. Fehervar hatte auch Spieler, die mit Jordan früher zusammengespielt, das hautnah miterlebt haben. Jeder ist heilfroh, dass es ihm jetzt wieder gut geht.

LAOLA1: Ihr seid beide 92er-Jahrgänge. Kam bei dir der Gedanke auf: Das hätte mir genauso passieren können?

Unterweger: Ich glaube, diesen Gedanken hatten viele Spieler - egal wie alt man ist. Aber die etwas erfahreneren, älteren Spieler haben sich natürlich gedacht: Das könnte ich auch sein. Das war für jeden sehr schwer zu verarbeiten.

LAOLA1: Habt ihr untereinander Gespräche geführt, vielleicht auch gesucht?

Unterweger: Die Ärzte haben einen Top-Job gemacht und uns alles zur Verfügung gestellt, was wir gebraucht haben.

LAOLA1: Du hast gesagt, du willst diesen Vorfall nicht als Ausrede für das Viertelfinal-Ausscheiden hernehmen. Woran ist es dann gelegen?

Unterweger: Wir haben es nicht geschafft, dass wir Playoff-Eishockey spielen. Fehervar ist im Gegensatz dazu in jedem Spiel besser geworden und hat dieses Playoff-Eishockey noch mehr forciert. Wir haben kein Rezept gegen ihr System gefunden, damit wir unseren Speed perfekt ausnutzen können. Sie haben uns ihr Spiel aufgedrängt, in jedem Spiel noch ein bisschen mehr. Ihr Goalie war top. Nichtsdestotrotz hatten wir genug Chancen, aber irgendwo erarbeitet man sich das Glück. Das haben wir in der ganzen Serie nicht gemacht.