Paraski-Athletin Stary: "Würde mir mehr Wertschätzung wünschen"

Paraski-Sportlerin Elina Stary gibt bei einem Medientermin Einblicke in ihren sportlichen Alltag und die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hat.

Im Interview mit der "Kronen Zeitung" sagt die zweifache Kristallkugel-Gewinnerin, die bei den Olympischen Spielen 2026 drei Medaillen holte: "Ich würde mir mehr Wertschätzung wünschen."

Sturz verhindert vierte Medaille

Angesprochen auf das Großereignis spricht die Sehbeeinträchtigte von den "turbulentesten Wochen", dennoch sei es toll gewesen. Die 19-Jährige gewann im Slalom Silber und sicherte sich in der Super-Kombination und im Riesentorlauf Bronze.

Im Super-G kam Stary, die auf dem Weg zu einem Podestplatz war, zu Sturz. Bei den folgenden Rennen konnte sie die Enttäuschung jedoch wieder vergessen.

Große Erfolge im Weltcup

Auch im Weltcup feiert die Schülerin mit sechs Siegen in dieser Saison große Erfolge. Das Interesse ist dort jedoch sehr gering. Deshalb sei es ungewohnt gewesen, dass so viele Zuschauer bei den Paralympics dabei waren. Auch Übertragungen und Berichterstattung gibt es meist nur bei den Olympischen Spielen.

"Es ist brutal schade, dass wir das nur alle vier Jahre haben", sagt Stary der "Krone". Auch Preisgelder würde es im Weltcup nicht geben. Weiters ergänzt sie: "Es würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr Interesse da ist." Sie wolle den Menschen zeigen, was mit einer Behinderung möglich ist.

Sponsoren zu bekommen, ist für die 19-Jährige eine Herausforderung. Die Tatsache, eine Frau zu sein, würde es im Parasport auch nicht einfacher machen.

Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit

Abschließend hofft sie, dass die Berichterstattung von den Paralympischen Spielen ähnlich weitergeführt werden könne und mehr Rennen übertragen werden.

"Ich würde mir wünschen, dass wir die Weltcup-Siege so feiern könnten wie die nichtbehinderten Sportler. Ich glaube, das ist das, was bei uns so schade ist: Ein Weltcupsieg wird abgetan, weil es erstens nicht viele mitbekommen und die Aufmerksamkeit nicht so da ist."

Im nächsten Jahr steht eine WM für Stary an.