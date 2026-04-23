Nicht Armenien: Eliasch vollzieht Nationenwechsel für Wiederwahl

Johan Eliasch kämpft mit allen Mitteln darum, erneut als FIS-Präsident gewählt zu werden.

Um für seine dritte Amtszeit zu kandidieren, musste der britisch-schwedische Unternehmer nämlich seine Nation wechseln.

Keine Unterstützung duch Schweden und Großbritannien

Denn beide Nationen hatten zuvor erklärt, den 64-Jährigen nicht für die Rolle des FIS-Präsidenten nominieren zu wollen.

Der Grund dafür liegt in den Statuten des Verbands: Wahlkandidaten müssen "einen gültigen Reisepass der Staatsangehörigkeit ihres nominierenden Mitgliedsverbandes“ besitzen.

Eliasch wird Georgier

Die FIS veröffentlichte eine Liste mit den fünf Kandidaten für die Wahl am 11. Juni.

Amtsinhaber Eliasch wird von Georgien nominiert.

Die weiteren Kandidaten: