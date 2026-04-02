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Kein Interesse? ÖSV dementiert Kristoffersen-Gerüchte

Für ÖSV-Alpindirektor Christian Mitter sei der Norweger aktuell "schwer unterzubringen".

Kein Interesse? ÖSV dementiert Kristoffersen-Gerüchte Foto: © GETTY
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Kürzlich sorgte Henrik Kristoffersen erneut für Schlagzeilen.

Der Norweger beendete kurz nach Saisonende die Zusammenarbeit mit der Hirscher-Ski-Marke "Van Deer". Daraufhin wurden Gerüchte laut, dass der Technikspezialist zu einer anderen österreichischen Skimarke wechselt.

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Doch nicht nur der Wechsel der Skimarke ist bei Kristoffersen ein Thema, auch ein möglicher Nationenwechsel steht weiter im Raum. Der vierfache Slalom-Kugel-Sieger thematisiert selbst immer wieder einen möglichen Wechsel zum ÖSV.

Mitter: "Kein Antrag auf Staatsbürgerschaft"

Von Seiten des ÖSV werden die Gerüchte nun jedoch dementiert. "Aktuell gibt es keinen Antrag auf Wechsel der Staatsbürgerschaft", sagt ÖSV-Alpindirektor Christian Mitter gegenüber den "Salzburger Nachrichten".

Der seit Jahren in Salzburg lebende Kristoffersen sei laut Mitter im aktuellen Kader "schwer unterzubringen".

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