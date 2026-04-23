NEWS

Stecher gibt Update zu Vertragsverlängerung mit Widhölzl

Der Vertrag des Erfolgscoaches läuft Ende April aus, eine Entscheidung soll schon gefallen sein.

Stecher gibt Update zu Vertragsverlängerung mit Widhölzl Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Andres Widhölzl dürfte wohl auch in der nächsten Saison Trainer der österreichischen Skispringer sein.

Das gibt ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" bekannt. "Offiziell gemacht ist es noch nicht, aber die Gespräche bezüglich seiner Vertragsverlängerung sind sehr gut verlaufen und man darf davon ausgehen, dass die gute Zusammenarbeit fortgesetzt wird", sagt er.

Der Vertrag des 49-Jährigen läuft Ende April aus. Im März 2020 hat er sein Amt angetreten. Mit den ÖSV-Adlern jubelte er über viele Erfolge, auch vergangene Saison durfte er mit dem Team den Sieg in der Nationenwertung feiern.

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Stephan Embacher
#26 - Florian Liegl

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Kristoffersen zu Nationenwechsel: "Kann nicht zu 100% nein sagen"

Kristoffersen zu Nationenwechsel: "Kann nicht zu 100% nein sagen"

Ski Alpin
2
Stecher über Eder-Rücktritt: "Da hört es sich bei mir auf"

Stecher über Eder-Rücktritt: "Da hört es sich bei mir auf"

Skispringen
28
Ex-Finnland-Trainer nimmt zu Alkoholvorfall Stellung

Ex-Finnland-Trainer nimmt zu Alkoholvorfall Stellung

Skispringen
Skisprung-Trainer rechnet mit der Konkurrenz ab

Skisprung-Trainer rechnet mit der Konkurrenz ab

Skispringen
Nicht Armenien: Eliasch vollzieht Nationenwechsel für Wiederwahl

Nicht Armenien: Eliasch vollzieht Nationenwechsel für Wiederwahl

Ski Alpin
6
Chapeau, Herbert Jerich

Chapeau, Herbert Jerich

ICE Hockey League
7
Graz im Freudentaumel: "Der Titel ist mehr als verdient"

Graz im Freudentaumel: "Der Titel ist mehr als verdient"

ICE Hockey League
8

Kommentare

Wintersport Skispringen Mario Stecher Andreas Widhölzl ÖSV ÖSV-Skispringer