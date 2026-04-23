Stecher gibt Update zu Vertragsverlängerung mit Widhölzl

Andres Widhölzl dürfte wohl auch in der nächsten Saison Trainer der österreichischen Skispringer sein.

Das gibt ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" bekannt. "Offiziell gemacht ist es noch nicht, aber die Gespräche bezüglich seiner Vertragsverlängerung sind sehr gut verlaufen und man darf davon ausgehen, dass die gute Zusammenarbeit fortgesetzt wird", sagt er.

Der Vertrag des 49-Jährigen läuft Ende April aus. Im März 2020 hat er sein Amt angetreten. Mit den ÖSV-Adlern jubelte er über viele Erfolge, auch vergangene Saison durfte er mit dem Team den Sieg in der Nationenwertung feiern.