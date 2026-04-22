"Werde es wieder tun" - Vonn peilt Rückkehr auf Piste an

Lindsey Vonn kann es wohl nicht lassen, auf die Piste zurückzukehren.

Im Interview mit der Zeitung "People" spricht sie über ihre Pläne in den nächsten Wochen und Monaten. Auf die Frage, ob sie auf die Piste zurückkehren wird, antwortet sie: "Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde es definitiv wieder tun."

Die letzten beiden Monate seien hart für sie gewesen, dennoch habe sie das Gefühl, einige schöne Meilensteine erreicht zu haben. Der Rückkehr in den Alltag und der Rückgewinnung ihres Lebens würde sie immer näher kommen.

Vonn hat zudem nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen, die eine komplexe Beinverletzung zur Folge hatte, bereits wieder ein klares Ziel vor Augen: "Ich plane eine vollständige Genesung", sagt sie. Dazu müsse sie sich jedoch im Herbst einer hoffentlich letzten Operation unterziehen. Es wäre bereits die sechste.

Kitesurfen statt Fallschirmspringen

Vorher macht Vonn jedoch erstmal Urlaub. Sie will "von allem, was passiert ist, abschalten". Außerdem sei es ihr Wunsch, wieder viel normaler zu leben, Ausflüge zu machen und Dinge zu unternehmen.

Besonders weit oben auf der Bucketlist steht "tauchen gehen. Und meine Freundin möchte mir Kitesurfen beibringen. Ich bin abenteuerlustig! Skifahren ist ja nicht das Einzige, was ich mache."

Eine Aktivität will sie jedoch vermeiden: "Ich bin schon Bungee gesprungen. Fallschirmspringen hebe ich mir für den absoluten Notfall auf", sagt Vonn abschließend.