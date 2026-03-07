NEWS

Ski-Weltcup LIVE: Fährt Brennsteiner in Kranjska Gora zum Sieg?

Dem Salzburger fehlen nach dem ersten Durchgang nur 0,14 Sekunden auf den führenden Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen. LIVE-Infos:

Ski-Weltcup LIVE: Fährt Brennsteiner in Kranjska Gora zum Sieg? Foto: © GEPA
Stephan Brennsteiner hat nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Kranjska Gora gute Chancen auf seinen zweiten Saisonsieg.

Der Salzburger liegt auf der anspruchsvollen Piste in Slowenien nur 0,14 Sekunden hinter dem führenden Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (BRA). Auf Platz drei liegt der Schweizer Loic Meillard (+0,35 Sek.).

Mit etwas Respektabstand auf das Podest-Trio nimmt Marco Schwarz den vierten Rang (+0,88) ein, direkt vor dem Weltcup-Führenden Marco Odermatt (+0,92). Der Schweizer müsste das Rennen vor Braathen beenden, um sich bereits die kleine Kristallkugel zu sichern.

Patrick Feurstein legt mit Startnummer 20 eine starke Fahrt hin, belegt Zwischenrang sieben (+1,13). Joshua Sturm reiht sich an 14. Stelle (+1,77) ein. Weltmeister Raphael Haaser hat als 19. bereits über zwei Sekunden Rückstand.

Die Entscheidung in Kranjska Gora fällt ab 12:30 Uhr.

Der RTL in Kranjska Gora im LIVE-Ticker:

