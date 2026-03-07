NEWS

Ski-Weltcup LIVE: 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Das zweite Abfahrtsrennen der Frauen LIVE aus Val di Fassa. Alle Infos:

Ski-Weltcup LIVE: 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa Foto: © GEPA
Der Showdown der Ski-Saison läuft!

In Val di Fassa bestreiten die Ski-Frauen ab 10:45 Uhr das zweite Abfahrtsrennen - im LIVE-Ticker >>>

Am Freitag feierte Lokalmatadorin Laura Pirovano überraschend ihren ersten Weltcup-Sieg, mit ihr am Podest standen Emma Aicher (GER) und Breezy Johnson (USA). Conny Hütter wurde als beste Österreicherin Fünfte.

Im Abfahrts-Weltcup führt weiterhin die verletzte Lindsey Vonn, allerdings nur mehr 14 Punkte vor Aicher. Pirovano liegt 50 Punkte hinter Aicher an dritter Stelle.

Die 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa im LIVE-Ticker:

