Ski-Weltcup LIVE: 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Der Showdown der Ski-Saison läuft!

In Val di Fassa bestreiten die Ski-Frauen ab 10:45 Uhr das zweite Abfahrtsrennen - im LIVE-Ticker >>>

Am Freitag feierte Lokalmatadorin Laura Pirovano überraschend ihren ersten Weltcup-Sieg, mit ihr am Podest standen Emma Aicher (GER) und Breezy Johnson (USA). Conny Hütter wurde als beste Österreicherin Fünfte.

Im Abfahrts-Weltcup führt weiterhin die verletzte Lindsey Vonn, allerdings nur mehr 14 Punkte vor Aicher. Pirovano liegt 50 Punkte hinter Aicher an dritter Stelle.

Die 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa im LIVE-Ticker: