Ski-Weltcup LIVE: 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa
Das zweite Abfahrtsrennen der Frauen LIVE aus Val di Fassa. Alle Infos:
Der Showdown der Ski-Saison läuft!
In Val di Fassa bestreiten die Ski-Frauen ab 10:45 Uhr das zweite Abfahrtsrennen - im LIVE-Ticker >>>
Am Freitag feierte Lokalmatadorin Laura Pirovano überraschend ihren ersten Weltcup-Sieg, mit ihr am Podest standen Emma Aicher (GER) und Breezy Johnson (USA). Conny Hütter wurde als beste Österreicherin Fünfte.
Im Abfahrts-Weltcup führt weiterhin die verletzte Lindsey Vonn, allerdings nur mehr 14 Punkte vor Aicher. Pirovano liegt 50 Punkte hinter Aicher an dritter Stelle.