Lucas Pinheiro Braathen ist keiner, der konventionelle Wege geht.

Das hat er bereits mit seinem Verbandswechsel zu Brasilien gezeigt - das beweist der 25-Jährige in Hinblick auf die Sommervorbereitung ein weiteres Mal.

Um möglichst viel gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin Isadora Cruz zu verbringen - die Schauspielerin lebt in Brasilian, Braathen hat seinen Wohnsitz in Österreich -, wird der Riesentorlauf-Olympiasieger seine Vorbereitung auf den kommenden Winter anpassen. Das sagte Cruz laut der "Blick" im brasilianischen Fernsehen.

Sommervorbereitung in Brasilien

Demnach soll Braathen sein Trainerteam davon überzeugt haben, von April bis August komplett in Brasilien zu trainieren. Cruz lebe zehn Minuten vom brasilianischen Olympiazentrum entfernt, wo der Technik-Spezielaist Kondition für den kommenden Weltcup-Winter tanken soll.

Auch nach dem historischen Olympia-Gold für Brasilien zog es ihn in der Weltcup-Pause nach Brasilien, wo er geehrt wurde.

Auf Olympia-Gold könnte aber auch noch eine kleine Kristallkugel folgen: Im Slalom liegt Pinheiro Braathen derzeit einen Punkt hinter dem Norweger Atle Lie McGrath, zwei Rennen sind noch offen. Weltcupstand>>>