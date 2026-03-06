NEWS

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Eröffnet wird das Rennen vom Führenden des Riesentorlauf-Weltcups. Die Startliste:

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora Foto: © GEPA
Das Weltcup-Wochenende in Kranjska Gora startet am Samstag mit dem Riesentorlauf der Männer. Ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>.

Odermatt eröffnet den Riesentorlauf

Eröffnet wird das Rennen von Marco Odermatt, der nach drei Saison-Siegen in dieser Disziplin auch den Riesentorlauf-Weltcup anführt. Stand im RTL-Weltcup>>>

Direkt nach dem Schweizer folgen zwei Österreicher. Stefan Brennsteiner hat die Startnummer zwei, Marco Schwarz die drei. Als Vierter kommt der Olympia-Sieger Lucas Braathen.

Die Top-Gruppe wird von Loic Meillard (5), Atle Lie McGrath (6) und Henrik Kristoffersen (7) abgeschlossen.

Die weiteren Österreicher

Auf den nächsten Österreicher muss man länger warten. Raphael Haaser geht als 16. aus dem Starthaus. Patrick Feuerstein kommt als 20. an die Reihe, ehe Joshua Sturm als fünfter Österreicher unter den ersten 30 startet.

Lukas Feuerstein (34) und Noel Zwischenbrugger (56) komplettieren das ÖSV-Team.

Startliste für den Riesentorlauf in Kranjska Gora:

