Manuel Feller beendet die Saison vorzeitig!

Manuel Feller gibt sein vorzeitiges Saison-Aus bekannt!

In Kranjska Gora wird der 33-Jährige nicht mehr an den Start gehen. Auch dem Weltcup-Finale in Norwegen bleibt er fern. Fellers Fokus liege nun "vollständig auf seiner gesundheitlichen Regeneration", heißt es in der Mitteilung des ÖSV.

"Mentale Herausforderungen"

Diese Saison sei für den Tiroler "mental und körperlich sehr herausfordernd" gewesen. "Über die Jahre haben sich bei mir mentale Herausforderungen entwickelt, die im vergangenen Herbst besonders schwierig wurden. Deshalb habe ich mich damals bewusst zurückgenommen und an mir gearbeitet."

Darüber ist Feller stolz, wie er selbst betont. "Aber nach den Olympischen Spielen haben mir Körper und Geist klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist."

Bis zu zwei Operationen

Das vorzeitige Saisonende wird Feller auch für eine - voraussichtlich sogar zwei - Operationen nutzen. Ein operativer Eingriff am Rücken ist geplant, zudem könnte auch eine OP an der Leiste anstehen.

"Ziel ist es, vollständig zu genesen und optimal vorbereitet in die nächste Saison zu starten", heißt es in der Mitteilung des ÖSV.

Seit längerer Zeit plagen Feller anhaltende Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle. Dazu kam zuletzt ein Leistenbruch und eine Entzündung des Schambeins.