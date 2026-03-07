2. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis:

Was für ein Krimi im Trentino! Cornelia Hütter schrammt in der zweiten Abfahrt von Val di Fassa nur um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde am Sieg vorbei.

Lokalmatadorin Laura Pirovano feiert vor den eigenen Fans das perfekte Heim-Wochenende und übernimmt die Führung im Abfahrtsweltcup.

Pirovano-Double mit Hundertstel-Glück

Die große Siegerin ist Laura Pirovano. Mit einer Zeit von 1:20,91 Minuten sichert sich die Italienerin das Abfahrts-Double und steht zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ganz oben auf dem Stockerl. Wie schon am Vortag entscheidet der kleinstmögliche Vorsprung im Ski-Weltcup über den Erfolg.

Mit diesem Sieg belohnt sich Pirovano zudem mit der Führung in der Disziplinen-Wertung. Das Podest komplettiert die Schweizerin Corinne Suter (+0,05), die Gewinnerin von Soldeu.

Hütter und Rädler in den Top-10

Die österreichischen Speed-Frauen präsentieren sich mannschaftlich stark. Cornelia Hütter zeigt eine bärenstarke Fahrt und belegt den zweiten Platz. Nur ein Hauch trennt sie von ihrem ersten Saisonsieg in der Abfahrt.

Neben Hütter schafft es auch Ariane Rädler mit dem sechsten Rang (+0,86) erneut unter die besten Zehn. Einen Podestplatz vergibt die Vorarlberger mit einem Fehler kurz vor dem Ziel.

Spannung im Abfahrtsweltcup

Emma Aicher landet nur auf Rang 12. Damit geht Pirovano mit 28 Punkten Vorsprung in die letzte Saison-Abfahrt.

Cornelia Hütter hat mit 92 Punkten Rückstand auch noch rechnerische Chancen im Kugelkampf. Stand im Abfahrtsweltcup>>>

Sturz-Pech für Nina Ortlieb

Die weiteren Österreicherinnen können heute nicht im Spitzenfeld mitmischen: Nadine Fest belegt den 19. Platz (+1,33)

Bitter verläuft das Rennen für Nina Ortlieb. Nachdem sie sich nach guten Trainingsleistungen viel ausrechnen durfte, endet die zweite Abfahrt für sie vorzeitig.

Sie legt im oberen Bereich zu früh um, bleibt an einem Tor hängen und kommt zu Sturz. Sie bleibt dabei glücklicherweise unverletzt, erreicht aber nicht das Ziel.