NEWS

2. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

Spannung pur in Val di Fassa! Cornelia Hütter verpasst den Sieg gegen Double-Gewinnerin Laura Pirovano nur um eine Hundertstel. Alle Ergebnisse hier:

2. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was für ein Krimi im Trentino! Cornelia Hütter schrammt in der zweiten Abfahrt von Val di Fassa nur um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde am Sieg vorbei.

Lokalmatadorin Laura Pirovano feiert vor den eigenen Fans das perfekte Heim-Wochenende und übernimmt die Führung im Abfahrtsweltcup.

Pirovano-Double mit Hundertstel-Glück

Die große Siegerin ist Laura Pirovano. Mit einer Zeit von 1:20,91 Minuten sichert sich die Italienerin das Abfahrts-Double und steht zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ganz oben auf dem Stockerl. Wie schon am Vortag entscheidet der kleinstmögliche Vorsprung im Ski-Weltcup über den Erfolg.

Mit diesem Sieg belohnt sich Pirovano zudem mit der Führung in der Disziplinen-Wertung. Das Podest komplettiert die Schweizerin Corinne Suter (+0,05), die Gewinnerin von Soldeu.

Hütter und Rädler in den Top-10

Die österreichischen Speed-Frauen präsentieren sich mannschaftlich stark. Cornelia Hütter zeigt eine bärenstarke Fahrt und belegt den zweiten Platz. Nur ein Hauch trennt sie von ihrem ersten Saisonsieg in der Abfahrt.

Neben Hütter schafft es auch Ariane Rädler mit dem sechsten Rang (+0,86) erneut unter die besten Zehn. Einen Podestplatz vergibt die Vorarlberger mit einem Fehler kurz vor dem Ziel.

Spannung im Abfahrtsweltcup

Emma Aicher landet nur auf Rang 12. Damit geht Pirovano mit 28 Punkten Vorsprung in die letzte Saison-Abfahrt.

Cornelia Hütter hat mit 92 Punkten Rückstand auch noch rechnerische Chancen im Kugelkampf. Stand im Abfahrtsweltcup>>>

Sturz-Pech für Nina Ortlieb

Die weiteren Österreicherinnen können heute nicht im Spitzenfeld mitmischen: Nadine Fest belegt den 19. Platz (+1,33)

Bitter verläuft das Rennen für Nina Ortlieb. Nachdem sie sich nach guten Trainingsleistungen viel ausrechnen durfte, endet die zweite Abfahrt für sie vorzeitig.

Sie legt im oberen Bereich zu früh um, bleibt an einem Tor hängen und kommt zu Sturz. Sie bleibt dabei glücklicherweise unverletzt, erreicht aber nicht das Ziel.

2. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

1. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

1. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

Ski Alpin
Eine Hundertstel! Hütter verpasst zweiten Saisonsieg haarscharf

Eine Hundertstel! Hütter verpasst zweiten Saisonsieg haarscharf

Ski Alpin
Vorzeitiges Saisonaus für Riesentorlauf-Spezialistin

Vorzeitiges Saisonaus für Riesentorlauf-Spezialistin

Ski Alpin
Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin
Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin
Ski-Weltcup LIVE: 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Ski-Weltcup LIVE: 2. Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Ski Alpin
2
Ski LIVE - RTL in Kranjska Gora: das Ergebnis

Ski LIVE - RTL in Kranjska Gora: das Ergebnis

Ski Alpin

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Val di Fassa